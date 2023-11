Comme nous nous en faisons encore l'écho récemment, le prix des abonnements mobiles et fixes est à la hausse ces dernières semaines / mois, et la recherche d'une offre abordable devient de plus en plus compliquée.

Concernant l'accès à la fibre optique, SFR, pour une fois, a fait un geste il y a 15 jours sur son forfait fibre Starter avec un tarif identique, mais un débit doublé ! (de 500 Mb/s à 1 Gb/s en montant, et de 500 Mb/s à 700 Mb/s en descendant), ce qui est fait une offre très intéressante à découvrir.

Le forfait SFR Fibre Starter est donc un abonnement haut débit affiché à 20,99 €/mois pendant 6 mois, puis 34,99 €/mois ensuite, le tout avec un engagement d'une année.

Il intègre :

La SFR Box 7 avec WiFi 5

La SFR Box 7 TV 4K

Des débits de 1 Gbps / 500 Mbps

160 chaines et services TV

Les appels illimités vers les fixes en France

Un répéteur WiFi en option à + 3 €/mois

Une box de poche 4G en option à + 5 €/mois

Découvrez le forfait SFR Fibre Starter







Et du côté de la filiale de SFR, avec Red by SFR, vous trouverez un forfait fibre à seulement 19,99 € par mois avec un mois d'abonnement offert, pendant 6 mois puis 29,99 € avec des débits symétriques de 500 Mb/s. L'offre est sans engagement et sans augmentation de prix après un an.

Voici ce que propose le forfait fibre Red by SFR :

Des débits de 500 mb/s en download et upload

SFR Box 7 avec WiFi 5

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Décodeur TV à +3 €/mois pour regarder les chaînes sur sa TV

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour +2 € par mois

Appels illimités vers les fixes et mobile en France et vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales



Découvrez l'abonnement fibre Red by SFR à 19,99 € par mois avec un mois offert.



Signalons également d'autres offres avec :