SFR, l'un des quatre opérateurs physiques de l'hexagone, vient de modifier son bouquet TV en proposant une offre imbattable. En effet, pour seulement 13,99 € par mois, vous pourrez bénéficier de services valant un total de 31,98 € habituellement.

Grâce au retour des matchs de Ligue 1 Uber Eats à partir de 11 août, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages chez SFR ainsi que chez sa filiale low cost Red by SFR. En effet, si les rencontres sportives et notamment le football vous intéressent, vous aurez besoin du Pass Ligue 1 d'Amazon pour en profiter au maximum avec un nombre de différents matches énorme.

Pour ce faire, la TV de SFR propose actuellement un abonnement regroupant Amazon Prime, le Pass Ligue 1 et le Bouquet Famille à seulement 13,99 €/mois au lieu de 31,98 €. Ce pack est soumis à un engagement de 12 mois et inclut toutes les commodités de chaque bouquet. Vous pourrez pleinement profiter des différents films et séries d'Amazon Prime Vidéo, du Bouquet Famille sans restriction ainsi que du sport avec le Pass Ligue 1.

Pour rappel, le Bouquet Famille inclut une grande quantité de chaines télévisuelles comme Discovery Channel, Discovery Science, 13ème Rue, Syfy, Paramount Channel, Toute l'histoire et beaucoup de chaines pour la jeunesse comme Tiji, Nickelodeon, Boomerang et bien d'autres.

Ce giga pack Amazon Prime + Pass Ligue 1 Uber Eats + Bouquet Famille est proposé à seulement 13,99 € par mois au lieu de 31,98 € avec un engagement de 12 mois.