C'est en 2009 que le site Omegle est lancé, notamment pour faire face à la montée en puissance d'un nouveau concept sur la toile lancé par Chatroulette. l'idée est simple : mettre en relation des internautes qui ne se connaissent pas pour échanger à la fois en texte et en vidéo. Les mises en relation se faisaient au hasard et un bouton "next" permettait de passer au prochain internaute.

Le concept a connu un succès retentissant et son originalité a canalisé des millions d'utilisateurs, principalement des jeunes. Le concept est d'ailleurs toujours exploité et même mis en scène par certains artistes et youtubeurs, friands de ces rencontres parfois improbables et toujours originales.

Omegle a donc rapidement surfé sur cette tendance, mais également rapidement souffert de ses déviances : la mise en relation directe par webcam interposée a entrainé nombre d'abus, et on a vu nombre de pervers s'exhiber nus ou procéder à des actes sexuels, alors même que la plateforme était parcourue par des mineurs.

Le site génère toutefois rapidement plus de 50 millions de visiteurs par mois, et le rythme s'est montré soutenu. Omegle a été au coeur de plusieurs scandales, notamment des affaires de pédopornographie avec un manque toujours assumé de modération et de sanctions auprès des contrevenants. Le créateur Leif K-Brooks a pourtant assuré qu'une équipe de modération était en place ainsi qu'un algorithme d'intelligence artificielle, mais le parfum de scandale allait malgré tout très bien à la plateforme qui profitait de cette étiquette pour faire le buzz.

Malheureusement, cette étiquette a également porté préjudice au site. Face aux remontrances des autorités , le site a dû investir un peu plus dans la lutte contre les abus sur sa plateforme... Ce serait d'ailleurs une affaire judiciaire qui serait à l'origine aujourd'hui de la fermeture du site : une victime, alors âgée de 11 ans lors des faits avait été forcée à poser nue devant un utilisateur trentenaire sur la plateforme. Dernière goutte d'eau d'un vase déjà bien trop chargé, Omegle aurait ainsi été contraint de fermer ses portes.