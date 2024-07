Le 9 juillet dernier, sortait Once Human, un nouveau titre proposé en free-To-play par Starry Studio sur la plateforme Steam. Le jeu de survie a étonné les joueurs par sa réalisation et ses environnements denses, mais c'est surtout l'aspect gratuit qui a surpris, puisque ce dernier n'est pas compensé, comme à l'accoutumée, par un quelconque système Pay To Win. les seuls éléments payants du titre ne concernent que des éléments cosmétiques, et les développeurs assurent que cela restera le cas.

Quelques jours après le lancement du titre, Starry Studio dresse un bilan positif de l'opération. Le titre affiche des évaluations "plutôt positives" sur Steam, et on a vu un pic de plus de 230 000 joueurs connectés simultanément.

En quelques jours, Once Human a réussi à s'installer dans le top 5 des jeux les plus joués de Steam et continue de rester dans le Top 10.

Starry Studio compte bien ne pas décevoir les joueurs de la première heure et annonce déjà de prochaines mises à jour de contenu gratuit.

C'est d'ailleurs en septembre qu'est prévue la première mise à jour du jeu avec l'arrivée d'un nouveau scénario PvP qui fera s'affronter deux factions majeures, Rosetta et Mayfly. Un scénario PvE sera également proposé et installé dans une nouvelle région montagneuse du nord avec une toute nouvelle faune et de nouveaux défis.