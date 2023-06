Aujourd'hui, les e-commerçants nous régalent avec de belles offres sur une multitude de produits. Nous vous en avons sélectionné trois et allons vous les présenter.

Commençons avec le smartphone OnePlus 10 Pro. Ce smartphone possède un écran Fluid AMOLED de 6,7" 120 Hz à une définition de 3216 x 1440 px. Il intègre un processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 8 Go de RAM. Son espace de stockage est de 128 Go, idéal pour stocker tous vos fichiers. Côté photo, il affiche un triple capteur avec un module principal de 48 MP, un de 50 MP et un de 8 MP. Dans l'écran se cache un objectif de 32 MP afin de faire des selfies. Le tout étant alimenté par une batterie de 5000 mAh et rechargeable en charge rapide à 80 W.

Ce smartphone OnePlus 10 Pro est proposé à 409 € au lieu de 684 € soit 40% de réduction chez AliExpress. La livraison est gratuite, sous 3 jours, depuis un entrepôt européen.





Continuons avec la caméra de surveillance Reolink Argus PT. Cette caméra IP capture les images et le son et les stocke sur un serveur de vidéosurveillance. Elle fonctionne sans fil et est alimentée par un panneau solaire, fourni avec. Cet appareil prend des clichés à 4 MP et sur 360°.

Cette caméra de surveillance Reolink Argus PT est proposée à 135,99 € au lieu de 234,99 € soit 42% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 7 jours.

Enchainons avec l'aspirateur robot iRobot Roomba 692. Il est doté de la technologie Dirt Detect qui lui permet de détecter les zones très sales pour adapter sa façon de nettoyer. Avec son application dédiée "iRobot Home", vous pouvez contrôler et planifier vos routines de nettoyage. L'aspirateur est équipé d'un réservoir à poussières de 0,6 L. Sa batterie lui confère une autonomie de 50 minutes, suffisante pour couvrir une bonne partie de votre maison.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba 692 est vendu 199 € au lieu de 329 € soit 40% de ristourne sur Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





