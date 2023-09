La très bonne affaire du jour est du côté de OnePlus avec une mega promotion sur le OnePlus 10 Pro. Lancé officiellement en avril 2022 au prix de 999 € la version 12 / 256 Go, vous le trouverez en effet aujourd'hui à seulement 479 € avec le code FR60 !

Pour rappel, le smartphone OnePlus 10 Pro possède un écran Fluid AMOLED de 6,7" 120 Hz à une définition de 3216 x 1440 px, un processeur Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par à 8 à 12 Go de RAM (ici 12) et avec un espace de stockage de 128 à 256 Go (256 ici).

Concernant la partie photo, il présente un triple capteur avec module principal de 48 MP, et deux APN de 50 MP et 8 MP, celui à l'avant de 32 MP pour les selfies étant situé dans l'écran. Sa batterie est de 5000 mAh avec une charge rapide à 80 W.

Vous trouverez chez AliExpress le smartphone OnePlus 10 Pro 12/256 Go à seulement 479 € avec le code FR60 au lieu de 999 € à son lancement, avec la livraison gratuite sous 3 jours depuis la France (prenez bien la version EU).





Signalons également une forte promotion sur le smartphone OnePlus 11 5G avec son écran 2K AMOLED de 6,7" à une définition de 3216 x 1400 px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, son surpuissant SoC Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 8 à 16 Go de RAM et avec stockage de 128 à 256 Go. Sa batterie de 5000 mAh est avec support de la charge rapide 100 W, sans oublier sa triple caméra à l'arrière (50 MP, 48 MP et 32 MP) ainsi qu'une caméra frontale de 16 MP.

Vous trouverez chez AliExpress le smartphone OnePlus 11 8/128 Go au tout petit prix de 604 € avec livraison gratuite en 3 jours depuis la France. Mais aussi le OnePlus 11 16/256 Go à seulement 644 € avec livraison gratuite sous 10 jours.





