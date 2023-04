Les commerçants nous proposent, encore aujourd'hui, de bonnes promotions sur une large gamme de produits, et nous allons vous en présenter trois, pour bien commencer la journée.

Commençons avec le smartphone OnePlus 10 Pro. Ce smartphone possède un écran Fluid AMOLED de 6,7" 120 Hz à une définition de 3216 x 1440 px. Il intègre un processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 8 Go de RAM. Son espace de stockage est de 128 Go, idéal pour stocker tous vos fichiers. Côté photo, il affiche un triple capteur avec un module principal de 48 MP, un de 50 MP et un de 8 MP. Dans l'écran se cache un objectif de 32 MP afin de faire des selfies. Le tout étant alimenté par une batterie de 5000 mAh et rechargeable en charge rapide à 80 W.

Ce smartphone OnePlus 10 Pro est proposé au prix de 449 € au lieu de 919 € (site officiel) soit 51% de remise chez AliExpress. Notons que la livraison est prévue sous 3 jours, depuis des entrepôts européens, pour pas un centime de plus.





Continuons avec le PC portable Lenovo ThinkPad P15. Cet ordinateur portable possède un écran de 15,6" FHD IPS à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 10400H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM) en DDR4. Il intègre une carte graphique Nvidia Quadro RTX Max-Q 5000 avec 16 Go de mémoire dédiée. Windows 11 est préinstallé sur son disque SSD NVMe M.2 de 512 Go.

Ce PC portable Lenovo ThinkPad P15 est vendu 1499 € au lieu de 2400 € (moyenne de prix constaté sur différents sites) soit 900 € d'économie sur le site officiel Lenovo. La livraison est gratuite à votre domicile.





Et terminons ce Top 3 avec la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Cette tablette est dotée d'un écran de 10,4" WUXGA+ à une définition de 2000 x 1200 px. Elle est propulsée par un processeur Exynos 9611 Octo-Core couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM). Un stylet est intégré pour simplifier la navigation. Ses 64 Go de stockage vous permettront d'installer vos applis préférées et vos photos sans vous soucier de quoi que ce soit.

Cette tablette tactile Samsung Galaxy Tab S6 Lite est vendue 349 € au lieu de 449 €, soit 22% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 1,99 €pour la livraison, à votre domicile sous 24 heures.





