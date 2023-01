Il s'agit d'un smartphone haut de gamme très récent, annoncé officiellement en août 2022, et il faut avouer que le OnePlus 10T en impose par sa fiche technique. Alors quand Cdiscount casse littéralement son prix, il ne faut plus hésiter !

On trouve un affichage Fluid AMOLED 6,7 pouces avec rafraîchissement 120 Hz avec une dalle plane avec poinçon abritant le capteur photo avant de 32 megapixels, le tout en résolution FHD+ et support des espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3 ainsi que du HDR10+.

Il intègre un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage, et incorpore un puissant système de refroidissement de type chambre à vapeur pour éviter toute surchauffe.

Il est compatible 5G et possède le support du WiFi 6 / 6E et du Bluetooth 5.2.

Sa batterie de 4800 mAh possède une charge rapide de 150W SuperVOOC grâce à un chargeur (inclus dans la boîte) de 160W permettant une charge complète en moins de 20 minutes.

Côté photographie, trois capteurs photo sont présents avec un module principal Sony IMX766 de 50 megapixels, un module ultra grand angle de 8 megapixels (120 degrés d'angle de vue) et un capteur macro (focus à 4 cm).

Le smartphone fonctionne sous OxygenOS 13 qui repose sur Android 13

Proposé à son lancement le 25 août dernier à 729 € dans sa version 8 / 128 Go, et actuellement affiché à 629 € sur le site de OnePlus, la très très bonne affaire du jour est à trouver du côté du revendeur français Cdiscount qui propose le OnePlus 10T 8 / 128 Go à seulement 469 € ! A noter que le produit est expédié depuis la France, et qu'il est éligible à la livraison gratuite pour les membres cdav.

Signalons également d'autres promotions chez Cdiscount, concernant notamment le sport (montres connectées, vélos électriques,...).