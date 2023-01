Le OnePlus 10T est un très bon smartphone qui donnera entière satisfaction à tout utilisateur, et d'autant plus quand son prix est ainsi cassé chez Fnac.



Pour rappel il dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces FHD+ avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, poinçon abritant le capteur photo avant de 32 megapixels, SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. Compatible 5G, WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2, il tourne sous OxygenOS 13 reposant sur Android 13.

Sa batterie est de 4800 mAh avec une charge rapide de 150W SuperVOOC qui permet une recharge complète en moins de 20 minutes.

Concernant l'aspect photo, on trouve à l'avant trois capteurs photo avec un module principal Sony IMX766 de 50 megapixels, un module ultra grand angle de 8 megapixels (120 degrés d'angle de vue) et un capteur macro (focus à 4 cm).

Chez Fnac, vous trouverez le OnePlus 10T 8+128 Go au prix réduit de 499 € au lieu de 729 €, et la version 16+256 Go à 599 € au lieu de 829 €, avec la livraison gratuite depuis la France. Et pour le payer encore moins cher, la version globale européenne est à seulement 434 € chez AliExpress avec le cumul d'un coupon vendeur de -20€ et du code de réduction FRLOVE24, le tout avec une livraison depuis la France en 3 jours.



