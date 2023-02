Etrange, c'est ainsi que l'on peut qualifier la communication de OnePlus ces derniers jours : la marque jour la carte du teaser pour lever le voile sur quelques éléments de son prochain concept phone.

Manque de chance, ce dernier, s'il est original, n'est pas sans rappeler le Nothing Phone (1), une situation qui fait un peu tache quand on connait l'histoire de la marque.

Petit retour en arrière : en 2020, Carl Pei, cofondateur de OnePlus quitte le navire et lance une nouvelle entreprise : Nothing. En 2021 nait le Nothing Phone (1), un smartphone bien équipé proposé à prix contenu qui a pour originalité de présenter des bandes lumineuses au dos afin de communiquer avec l'utilisateur.

Alors que Nothing prépare un Phone (2), il semble que OnePlus s'est largement inspiré du succès de son ancien fondateur... La marque dévoile en partie le OnePlus 11 Concept qui présente justement des bandes lumineuses au dos et qui entourent le module photo en cercle.

La marque évoque des "pipelines bleu glacés traversant tout le dos du téléphone à l'image de vaisseaux sanguins. Ces pipelines sont logés à l'intérieur d'un design audacieux et futuriste en verre unibody inspiré par le calme immobile et la puissance d'un lac glaciaire."

Il faudra patienter jusqu'au 27 février prochain pour en savoir plus sur l'appareil qui pourrait simplement être une édition spéciale du OnePlus 11.