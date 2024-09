Commençons avec la tablette HONOR Pad 9 16/256 Go qui possède un écran TFT LCD IPS de 12,1 " avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une résolution 2,5K.

Elle intègre un appareil photo avant de 8 MP et un arrière de 13 MP, une batterie de 8 300 mAh avec support de la charge rapide 35 W via la technologie SuperCharge.

La HONOR Pad 9 est propulsée par une puce Snapdragon 6 Gen 1 octa-core gravée en 4 nm, épaulée par 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle possède deux microphones, huit haut-parleurs et prend en charge le WiFi double bande.

Vous trouverez en ce moment chez Boulanger la tablette tactile HONOR Pad 9 à seulement 229 € au lieu de 299,90 €.



Poursuivons avec le pack smartphone Samsung Galaxy A25 5G 128 Go bleu nuit et le casque Bluetooth JBL 520BT.

Le Galaxy A25 possède un écran de 6,5" Super AMOLED à 120Hz avec une luminosité de jusqu'à 1 000 nits, idéal pour regarder une vidéo même en plein soleil avec en plus le support des modes « Vision booster » et « Confort visuel ».

Il possède un triple capteur photo dont un principal de 50MP avec stabilisation optique.





Le Galaxy A25 est équipé d'un processeur Exynos 1280, de 128 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD, et gère la charge rapide 25 W.

Le pack Samsung Galaxy A25 5G 128 Go bleu nuit + casque Bluetooth JBL 520BT est à seulement 241 € au lieu de 369 € sur la Fnac (299 € pour le smartphone et 59,99 € pour le casque) avec la livraison offerte.

Terminons enfin avec le smartphone OnePlus 12R qui est une déclinaison du OnePlus 12 mais proposée à un tarif plus abordable.

Le OnePlus 12R conserve l'essentiel des caractéristiques du OnePlus 12 avec un superbe écran AMOLED 6,41 " 120 Hz LTPO, une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, une charge ultra-rapide 100 W, et trois capteurs photos 50 MP avec OIS, ultra grand angle 48 MP et macro 2 MP, bref un smartphone performant et très bien positionné niveau tarifaire et encore plus aujourd'hui avec la promotion repérée sur Amazon, qui propose le OnePlus 12R 16/256 Go à seulement 547,60 € au lieu de 699 €, directement depuis la boutique officielle de OnePlus.