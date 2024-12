Lancé en Chine fin octobre, le smartphone OnePlus 13 arrive sur le marché international le 7 janvier prochain. La série OnePlus 13 comprendra un deuxième modèle portant le nom de OnePlus 13R pour lequel la marque n'a laissé filtrer que quelques détails.

À l'esthétique proche du OnePlus 13, le OnePlus 13R affiche sur un écran plat protégé par Gorilla Glass 7i qui est intégré dans un boîtier de 8 mm. Il embarque une batterie de 6 000 mAh et dispose d'un triple capteur photo à l'arrière, sans l'apport de l'optimisation avec Hasselblad.

OnePlus évoque des « performances de niveau flagship » pour le OnePlus 13R et des caméras polyvalentes. Pour les prises de vue en rafale, un mode Clear Burst est mis en avant, ainsi qu'une capture des mouvements rapides avec un Action Mode.

Snapdragon 8 Gen 3 pour le OnePlus 13R

Une interrogation pour le OnePlus 13R concernait la plateforme mobile, alors que le OnePlus 13 est équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite. Une page promotionnelle sur Amazon (Amazon Inde) vend la mèche. Il s'agira d'un SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Comme pressenti, la récente puce Snapdragon 8 Elite sera donc bel et bien réservée au OnePlus 13 pour le très haut de gamme. La publication sur Amazon ne trahit pas d'autre secret et souligne un smartphone avec OnePlus AI.

Rappelons que la série OnePlus 13 sera équipée d'OxygenOS 15 avec des fonctionnalités basées sur l'IA, mais cette surcouche ne lui est pas exclusive.

En attendant le prix

La série OnePlus 13 profite d'une offre de lancement en vigueur pour le OnePlus 13 et le OnePlus 13R. « Les clients peuvent prépayer 50 € pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 50 € et obtenir un cadeau d'une valeur allant jusqu'à 279 €. Le solde pourra être réglé entre le 7 et le 11 janvier. »