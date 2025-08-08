Le smartphone de référence OnePlus 13 laissera la place en fin d'année à son successeur sur le segment premium. Mais ce ne sera pas le OnePlus 14, la firme passant directement au nombre suivant pour éviter d'utiliser le chiffre 4. Et ce ne sera pas non plus sa seule particularité.

Avec l'arrivée prochaine du OnePlus 15, la marque chinoise mise sur un changement marquant dans le monde des smartphones. Fini le design circulaire des caméras et place à une silhouette plus anguleuse et moderne. Par ailleurs, cette nouvelle génération promet aussi des performances rehaussées et une autonomie impressionnante.

Un design totalement repensé pour se démarquer

Le OnePlus 15 opte pour une rupture esthétique notable avec ses prédécesseurs. L’emblématique module photo circulaire proposé depuis pluseurs années laissera place à un bloc carré aux bords arrondis, situé en haut à gauche de l’arrière du téléphone, une configuration qui rappelle les derniers modèles OnePlus 13T et 13s.

Cette évolution du design vise non seulement à moderniser l’apparence, mais aussi à afficher un style plus compact et soigné. Cette transformation est d'autant plus saisissante qu’elle accompagne la fin probable du partenariat avec Hasselblad sur la partie photo, ce qui pousse la marque à chercher une nouvelle identité visuelle pour ses appareils.

OnePlus 13T : un bloc photo qui prépare celui du OnePlus 15 ?

La taille de l'écran est aussi un point fort, avec une dalle plate d'au moins 6,8 pouces affichant une résolution 1,5K (soit 2160 x 1440 pixels) et utilisant la technologie LTPO pour un rafraîchissement d'écran dynamique qui pourrait passer à 165 Hz.

Ce choix technique permet d'avoir des bordures extrêmement fines et un écran plus robuste. Le résultat : un smartphone qui paraît très épuré avec une symétrie des bords identique sur tous les côtés, rappelant l’esthétique soignée des modèles Apple, tout en offrant une expérience visuelle immersive.

Une batterie exceptionnelle pour une endurance record

En matière d’autonomie, OnePlus frappe fort. Le OnePlus 15 embarquera une batterie massive d’au moins 7 000 mAh, permettant une utilisation prolongée sans recharge fréquente.

Ce niveau de capacité déjà impressionnant s'accompagne d'une recharge rapide filaire à 100W, assurant une remise à pleine charge en un temps très réduit. Certains rapports évoquent même la possibilité d'un support de charge sans fil à 50W, bien que ce ne soit pas encore confirmé.

OnePlus 13 / 13R : le dernier avec bloc photo circulaire ?

Cette batterie hors norme répond à une tendance générale chez les smartphones premium qui cherchent à allonger significativement la durée d’utilisation quotidienne, tout en maintenant un design fin et agréable en main grâce aux technologies de batteries Silicium / Carbone. C’est un avantage de poids face aux concurrents sur le segment haut de gamme, où l'autonomie est devenue un critère clé d'achat.

Des performances optimisées avec le Snapdragon 8 Elite 2

Le OnePlus 15 sera propulsé par l’un des processeurs les plus avancés du moment, le Snapdragon 8 Elite 2. Ce SoC, très attendu, pourrait atteindre une fréquence de 5 GHz grâce à des cœurs Pegasus améliorés, selon la rumeur.

Cette puce devrait maximiser non seulement la puissance brute mais aussi l’efficacité énergétique, ce qui concorde parfaitement avec la grande capacité de la batterie.

En combinant cette plateforme avec une mémoire RAM généreuse et un stockage rapide, le téléphone offrira une expérience fluide et réactive, adaptée aux applications exigeantes, jeux, multitâches et fonctions d’intelligence artificielle avancées. Bref, tout pour faire un nouveau smartphone de référence.

Un triple module photo ambitieux mais sans Hasselblad

La partie photo du OnePlus 15 perd sa signature Hasselblad, mais ne diminue pas en qualité. Le nouveau module embarquera trois capteurs de 50 mégapixels, dont un grand-angle principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique avec zoom 3x.

Sans la collaboration directe de Hasselblad, OnePlus semble vouloir s’appuyer sur sa propre technologie et son savoir-faire pour offrir un rendu naturel et des fonctionnalités photo avancées, notamment en basse lumière et en HDR. La face avant accueillera en principale un capteur photo de 32 MP avec autofocus afin de garantir la qualité des selfies et des appels vidéo.

Cette nouvelle approche photographique, associée au design carré du module, marque une volonté de différenciation visuelle tout en maintenant un haut niveau de qualité, un choix audacieux à suivre de près dans le contexte d’un marché très concurrentiel.

Enfin, la sortie du OnePlus 15 est attendue pour octobre 2025 en Chine, avec un lancement international à prévoir début 2026. Son prix devrait s’aligner sur le segment premium, toujours autour des 900 à 1000 €.