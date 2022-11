Mettons en avant le smartphone OnePlus 9 5G qui profite d'une belle réduction sur le site d'AliExpress.

Ce dernier est équipé d'une dalle en Fluid AMOLED à 120 Hz de 6,55 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. De plus, le mobile est propulsé par le processeur Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, il intègre trois modules avec un objectif principal de 48 Mpx, un grand angle de 50 Mpx et un dernier pour la profondeur. Pour finir, le smartphone est équipé d'une batterie de 4500 mAH et d'un chargeur de 65 W qui permet de recharger le smartphone en moins de 40 minutes.

Sur AliExpress, le OnePlus 9 5G 8+128 Go est au prix de 319 € au lieu de 719 € avec le code SDXFR31 et la livraison gratuite depuis la France.



D'autres bons plans sont disponibles, voici notre sélection :

realme GT NEO 3T à 287 € avec le code SDFR30 (AliExpress)





Aspirateur robot ROIDMI EVE Plus à 334 € avec le code FR30 (AliExpress)



D'autres bons plans sont consultables comme les deux nouveaux VTT électriques GOGOBEST à prix cassés avec jusqu'à 970 € de réduction ou encore Roborock qui fait sa place dans le Single Day avec trois aspirateurs à ne pas rater.