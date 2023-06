Le OnePlus 12 est actuellement en développement chez la marque chinoise et se présentera comme le flagship de la marque, mais un autre appareil fait déjà parler de lui : le OnePlus Ace 2 Pro.

Selon Digital Chat Station, OnePlus préparerait une première sur le marché du mobile en intégrant pas moins de 24 Go de RAM au coeur de son Ace 2 Pro. L'appareil sera également associé à 1 To de stockage. Si pendant un temps il était supposé que ces 24 Go seraient en partie de la RAM virtuelle, il n'en serait rien et OnePlus aurait vraiment prévu d'installer autant de mémoire sur son appareil.

24 Go de RAM, mais pour quoi faire ?

Si l'appareil venait à sortir, il serait le tout premier à embarquer autant de RAM sur le marché du mobile et pourrait encourager les constructeurs à lui emboiter le pas, ne serait-ce qu'à des fins marketing...

Car c'est là tout le problème : pourquoi embarquer autant de RAM alors que l'iPhone 14 Pro, un des smartphones les plus performants et populaires au monde se contente de 6 Go de mémoire vive seulement ?

Rappelons également que sur PC, 16 Go de RAM représente une quantité suffisante à faire tourner la plupart des jeux premium... Pour que ces 24 Go de RAM soient utiles, il faudra que la surcouche de OnePlus soit à même de l'exploiter pleinement, et que l'utilisateur ait besoin d'ouvrir énormément d'applications en même temps. Pas certain non plus que le SoC soit à même d'utiliser tout cet espace mémoire correctement, des goulets d'étranglement sont ainsi à prévoir.

L'Ace 2 Pro est attendu avec un écran OLED 120Hz, un Snapdragon 8 Gen 2 et triple module photo 50 MP pour un lancement qui s'annonce international. Finalement, les 24 Go de RAM pourraient avant tout servir un but plus évident : faire gonfler le prix de l'appareil et ouvrir la porte à une augmentation des marges pour les constructeurs.