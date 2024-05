Ces dernières années, les efforts des constructeurs de smartphones se sont fait ressentir sur l'autonomie des appareils : qu'il s'agisse de développer des batteries en plusieurs modules ou de retravailler l'architecture interne des dispositifs pour laisser plus de place, l'autonomie des appareils a significativement augmenté.

Le OnePlus 13 souhaite aller plus loin et selon des fuites rapporter par Smart Pikachu sue le réseau Weibo, l'appareil pourrait miser sur une batterie d'une capacité de 6000 mAh.

La même batterie se retrouverait également dans certains appareils des marques Oppo et Realme. On pourrait ainsi la voir sur l'Oppo Find X8 et le Realme GT 6 Pro.

Reste à savoir comment OnePlus va gérer l'encombrement de cette nouvelle batterie qui sera immanquablement plus imposante. Il se pourrait ainsi que le OnePlus 13 se veuille un peu plus épais que son ainé (5400 mAh)

À moins qu'Oppo et Oneplus n'aient développé leur propre technologie inspirée des batteries Silicium Carbone de la marque Honor pour augmenter la densité énergétique et ainsi faire grimper la capacité du module batterie sans augmenter l'encombrement.

Le OnePlus 13 devrait être lancé en fin d'année en Chine, puis début 2025 en France.