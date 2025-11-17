Après une opération de promotion en amont du Black Friday, OnePlus monte encore d'un cran et inaugure son événement intitulé Instant Discount… qui se déroule donc à l'occasion du Black Friday. Au programme, des smartphones, tablettes, montres connectées ou écouteurs de la marque affichés au meilleur prix de l'année.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 décembre prochain, les offres sont proposées en exclusivité sur oneplus.com et valables dans la limite des stocks disponibles.

Pendant toute la période du Black Friday, OnePlus garantit le prix le plus bas sur oneplus.com. Et pas d'entourloupe, si un client constate un prix inférieur sur des produits éligibles durant l'Instant Discount, la marque s'engage à rembourser la différence.

OnePlus Nord 5 et OnePlus Nord CE5

Pour le OnePlus Nord 5 (12 + 512 Go), c'est une remise immédiate de 120 € pour un prix qui passe ainsi à 449 €. S'ajoutent deux cadeaux offerts d'une valeur de jusqu'à 118 €. Un adaptateur A-type 80W (39,99 €) et un cadeau à choisir parmi OnePlus Nord Buds 3 Pro (79 €), coque Sandstone magnétique Nord 5 (24,99 €) ou protection d'écran en verre trempé Nord 5 (24,99 €).

Concernant le OnePlus Nord CE5 (8 + 128 Go), la remise est également de 120 € pour un prix de 249 € et un cadeau d'une valeur de 24,99 €. Il pourra s'agir de la coque Sandstone magnétique Nord CE5 ou de la protection d'écran en verre trempé Nord 5 (24,99 €).

OnePlus Watch 3 et OnePlus Pad 3

La montre connectée OnePlus Watch 3 profite d'une remise immédiate de 100 € pour un prix qui passe à 249 €. Le bracelet OnePlus Watch 3 (Vert Émeraude) d'une valeur de 34,99 € est offet, ainsi qu'un cadeau à choisir parmi OnePlus Buds Pro 3 Lunar Radiance (199 €), OnePlus Buds 4 (119 €), bracelet OnePlus Watch 3 (34,99 €), câble 2-en-1 A-C (34,99 €) ou base de chargement Watch 3 (29,99 €).

La tablette OnePlus Pad 3 (16 + 512 Go) voit son prix baisser de 699 € à 579 €. Une économie de 120 € qui s'accompagne de deux cadeaux offerts d'une valeur de jusqu'à 228 €. L'étui Folio OnePlus Pad 3 (59 €) peut être associé au clavier intelligent OnePlus Pad 3 (169 €), OnePlus Buds 4 (119 €), OnePlus Stylo 2 (119 €) ou l'adaptateur double ports 80W (49,99 €).

Un bonus pour les étudiants

Pour les étudiants, OnePlus fait un geste supplémentaire avec une ristourne de 5 % qui vient s'ajouter pour les OnePlus Nord 5 et OnePlus Nord CE5, et une ristourne de 10 % pour les OnePlus Watch 3 et OnePlus Pad 3.

OnePlus rappelle par ailleurs une économie de 100 € sur le tout récent OnePlus 15 à 1 029 € et avec un cadeau gratuit d'une valeur allant jusqu'à 299 €. Pour le OnePlus 15R qui sera prochainement disponible, un abonnement en ligne et c'est jusqu'à 200 € de réduction sur l'appareil, voire une chance de le gagner.