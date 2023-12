OnePlus compte faire de son prochain smartphone un terminal très haut de gamme, et en marge des performances assurées par son SoC, cela passera également par son écran qui pourrait marquer les esprits.

De nouvelles fuites évoquent l'écran de l'appareil qui s'oriente vers une dalle OLED 8T LTPO de 6,82 pouces de diagonale. L'écran proposera une définition de 1440x3168 pixels avec un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz pour une fluidité optimale en fonction de la nature du contenu affiché.

Un écran très lumineux

Mais OnePlus va encore plus loin en proposant l'écran le plus lumineux jamais proposé sur un smartphone. Produit par BOE, l'écran revendique une luminosité maximale de 4500 nits. Le chiffre est particulièrement impressionnant comparé à l'écran le plus lumineux actuellement proposé sur le marché (iPhone 15 Pro ) avec 2000 nits.

L'écran profitera également d'une certification DisplayMate A+ et d'une valeur moyenne JNCD de 0.35. Il est également associé à une puce d'affichage P1 développée par Oppo avec une gradation PWM à 2160 Hz.

Le OnePlus 12 devrait être lancé l'année prochaine après une présentation qui pourrait intervenir dès le 23 janvier.