Alors que Samsung a lancé la tendance depuis plusieurs années, les fabricants de smartphones s'orientent tous vers des appareils dotés d'écrans flexibles permettant de proposer des terminaux pliants.

OnePlus succombe à la tendance à son tour et fait même du teasing : son smartphone pliant sera baptisé "Open" et il s'ouvrira comme un livre, à l'image du Galaxy Z Fold de Samsung.

OnePlus Open : premier smartphone pliant de la marque

OnePlus souhaite ainsi se démarquer de la concurrence en premier lieu par le nom en évitant d'adopter le terme générique "Fold" récupéré par presque toutes les autres marques.

L'appareil est attendu avec un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran principal AMOLED 2K 7,8 pouces pliable à 120Hz, un écran externe 6,3 pouces 120 Hz, un triple capteur photo 48+48+64 MP et un double capteur frontal 20+32 MP.

Autre point de différenciation, OnePlus pourrait de nouveau jouer la carte du prix avec un positionnement autour des 1000$ pour son appareil, la sortie étant attendue dans le courant du mois d'aout.