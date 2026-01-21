Une enquête choc menée par le site Android Headlines, corroborée par les données de plusieurs cabinets d'analystes, confirme le scénario du pire : la marque OnePlus est en train d'être méthodiquement démantelée. Il ne s'agit pas d'une simple restructuration, mais bien d'une liquidation stratégique et silencieuse orchestrée par sa maison mère, Oppo, qui semble avoir décidé de couper les vivres.

Pourquoi une telle chute pour OnePlus ?

Alors qu’Oppo affiche une croissance de 2,8 % en 2024, OnePlus tire tout le groupe vers le bas avec une chute des livraisons de plus de 20 %, passant de 17 millions à environ 14 millions d'unités. C'est une véritable hémorragie, malgré une tentative de sauvetage de 14 milliards de dollars en 2022 qui n'a manifestement pas suffi à inverser la tendance.

Cette débâ cle est particulièrement visible sur ses marchés clés, qui représentent 74 % de ses ventes. En Inde, bastion historique de la marque, 4 500 magasins ont cessé de vendre ses produits en raison de marges ridicules et de problèmes de garantie. La part de marché sur le segment premium s'est effondrée, passant de 21 % à seulement 6 % en un an. En Chine, l'objectif de dépasser Xiaomi est un échec cuisant, avec une part de marché qui stagne à 1,6 %. C'est une catastrophe industrielle.

Comment se manifeste ce démantèlement ?

La méthode employée par Oppo est fascinante par sa discrétion. Pas d'annonce fracassante, pas de communiqué de presse. Juste un silence assourdissant et une série d'actions concrètes : le siège de Dallas aux États-Unis a été fermé en mars 2024, ne laissant qu'une équipe squelettique. En Europe, les équipes ont été décimées, passant de 60 personnes à une poignée par pays depuis 2020. En France, la marque n'a même plus d'agence de presse pour la représenter.

Ce démantèlement se voit aussi sur les produits. Des projets très attendus comme le smartphone pliant OnePlus Open 2 ou le compact OnePlus 15s ont été purement et simplement annulés. Les dernières sorties, comme le OnePlus 15, ressemblent de plus en plus à des modèles Oppo rebadgés. C'est exactement le même schéma que pour Realme : une absorption où la maison mère reprend le contrôle total de la R&D et de la stratégie, ne laissant à OnePlus qu'un rôle de marque-étiquette.

Quelles conséquences pour les utilisateurs actuels ?

Si vous possédez un appareil OnePlus, il n'y a pas de raison de paniquer à court terme. Oppo, en tant que géant industriel, honorera les garanties et continuera d'assurer les mises à jour logicielles. Vos smartphones et autres appareils de l’écosystème recevront leurs correctifs de sécurité comme prévu.

Le véritable problème se situe à plus grande échelle. Le marché perd un acteur majeur de l'innovation et un concurrent qui a longtemps forcé les géants comme Samsung et Apple à se dépasser avec des prix agressifs. L'esprit "Never Settle" qui a fait le succès de la marque semble définitivement enterré. Un futur OnePlus 16 existera peut-être, mais il sera probablement un clone d'un modèle Oppo, sans l'âme ni l'audace qui ont défini la marque. Au final, c'est le consommateur qui perd une alternative, victime de la logique comptable qui a gagné la partie.

Foire Aux Questions (FAQ)

La garantie de mon smartphone OnePlus est-elle toujours valable ?

Oui, absolument. Oppo, la maison mère, s'est engagée à honorer toutes les garanties matérielles et à poursuivre le support logiciel, incluant les mises à jour de sécurité pour les appareils existants.

Y aura-t-il de nouveaux smartphones OnePlus à l'avenir ?

Il est possible qu'un OnePlus 16 voie le jour, mais il est très probable qu'il s'agisse essentiellement d'un smartphone Oppo rebadgé, sans les innovations et l'identité propre qui caractérisaient la marque auparavant. Des projets comme le OnePlus Open 2 ont déjà été annulés.

Pourquoi OnePlus est-elle en train de disparaître ?

La raison principale est une chute drastique et continue des ventes sur ses marchés stratégiques (Inde et Chine), rendant sa structure indépendante financièrement intenable pour le groupe BBK Electronics et sa filiale Oppo.