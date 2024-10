Le OnePlus 13 ainsi que le prochain flagship d'Oppo, le Find X8 sont particulièrement attendus. Le premier devrait être présenté prochainement, tandis qu'Oppo a annoncé la date du 24 octobre pour dévoiler le sien.

Point commun entre les deux appareils : ils visent le haut de gamme et devraient partager le même écran, qui sera dévoilé aujourd'hui par son fabricant, BOE.

Le fabricant chinois joue la carte du teasing avec son nouvel écran désignée comme une dalle "2K Oriental" de seconde génération à l'origine de 21 records en matière d'affichage.

Preuve de la qualité et du sérieux de BOE : l'écran en question a obtenu la certification A++ de DisplayMate, une note jamais décernée dans l'univers du mobile. On peut ainsi s'attendre à une forte luminosité, une calibration au top, et une haute fréquence d'affichage.

La dalle en question est flexible, ce qui laisse supposer de bords incurvés sur les 4 tranches. Il devrait proposer une diagonale de 6,82 pouces avec un rafraichissement dynamique en LTPO jusqu'à 120 Hz, et une luminosité qui dépasserait les 4500 cd/m².