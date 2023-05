Après avoir fait des pieds et des mains pour se donner les moyens d'avoir une envergure internationale et profité d'un marché français florissant du côté du smartphone à prix cassé, les deux géants OnePlus et Oppo pourraient finalement quitter l'hexagone pour cibler de nouveaux marchés plus dynamiques.

Plus globalement, c'est le groupe OPlus qui aurait amorcé une stratégie de désengagement du marché français, embarquant avec lui l'ensemble de ses marques... Un exode qui ne concerne pas que la France, mais l'Europe tout entière.

La rumeur est d'autant plus étonnante qu'Oppo avait annoncé, il y a quelques mois encore, son intention de miser toujours plus sur le marché français et l'Europe, devenu l'un des marchés les plus porteurs au monde. Même son de cloche chez OnePlus qui a largement investi en Europe.

OnePlus et OPPO démentent...

Les deux marques ont partagé divers démentis, précisant qu'il n'y avait aucun plan visant à quitter le marché européen. Néanmoins, les rumeurs persistent et il se pourrait que la situation soit quelque peu nuancée. OnePlus et OPPO pourraient ainsi bien quitter certains pays d'Europe dans lesquels les ventes sont marginales. Les deux marques garantissent qu'elles continueraient à vendre des smartphones et à assurer le suivi de leurs appareils et qu'une roadmap de sorties est prévue pour l'Europe.

La rumeur s'appuie également sur des faits : Realme a fermé ses bureaux en France et globalement, les deux marques subissent un ralentissement des ventes depuis plusieurs mois. L'Oppo Find X6 Pro, véritable bijou technologique, n'est pas non plus sorti en France malgré ses nombreux atouts... Le désamour entre OPlus et l'Europe est donc bien présent.

Cerise sur le gâteau, Oppo avait perdu l'année dernière un procès contre Nokia qui lui reprochait d'exploiter illégalement des brevets portant sur la 4G et la 5G dans ses smartphones avec pour conséquence l'interdiction des ventes de certains produits en Allemagne. La réserve adoptée par les deux marques pourrait ainsi n'être que l'écho de cette affaire...

Difficile de tirer le vrai du faux dans l'absolu, mais une chose est certaine : le marché autrefois rêvé de l'Europe pour OnePlus et Oppo n'est plus, et il faudra s'y adapter, ou le quitter.