Voici en premier la OnePlus Pad 2 - 256 Go.

Elle est équipée d’un large écran LCD de 12,1 pouces affichant une résolution 3K, avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 144 Hz et une luminosité maximale de 900 nits.

À l’intérieur, elle embarque la puissante puce Snapdragon 8 Gen 3, accompagnée de 12 Go de mémoire LPDDR5x et de 256 Go de stockage rapide au format UFS 3.1.

Côté audio, la tablette s’appuie sur un système à six haut-parleurs stéréo certifiés Hi-Res pour une expérience sonore immersive. Son autonomie est assurée par une batterie de 9 510 mAh, compatible avec la charge rapide SUPERVOOC de 67 W.

La tablette prend en charge le WiFi 7, le Bluetooth 5.4 et dispose d’un port USB-C 3.2 Gen 1.

Elle fonctionne sous OxygenOS 14.1, basé sur Android, et intègre également l’AI Toolbox pour des fonctionnalités intelligentes optimisées.

Retrouvez la OnePlus Pad 2 256 Go en gris à 346,99 € grâce au code FRSS40 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour information, son prix de base s'élève à 479 €.



On continue avec le smartphone realme 12+ 5G 256 Go.

Il se distingue par son grand écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces en résolution FHD+, offrant un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Grâce à la technologie Pro-XDR, l’affichage se révèle riche en contrastes et en détails, tandis que la gradation PWM à 2 160 Hz préserve le confort visuel lors d’une utilisation prolongée. Sa luminosité locale peut atteindre 950 nits, garantissant une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Le smartphone embarque un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), assurant des clichés nets même en basse lumière. Il est secondé par un téléobjectif périscopique de 64 MP offrant un zoom optique 3x et numérique jusqu’à 120x, ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, idéal pour capturer des paysages et scènes larges.

Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 7s Gen 2 gravé en 4 nm, alliant puissance et efficacité énergétique. La batterie prend en charge la charge rapide SUPERVOOC de 67 W pour un rechargement express.

Le realme 12 Pro+ est également certifié IP65 pour sa résistance à la poussière et aux projections d’eau.

Il propose une expérience audio immersive grâce aux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, un moteur haptique pour un retour tactile précis, et un système de refroidissement avancé avec chambre à vapeur 3D pour des performances durables, même en usage intensif.

Le realme 12+ 5G 256 Go est disponible en beige à 187,68 € sur AliExpress avec livraison offerte depuis la France.



Enfin, on termine avec la montre connectée Garmin Forerunner 255 Music (46mm)

Robuste et légère, elle dispose d’un boîtier de 45,6 mm en polymère renforcé et d’un verre Corning Gorilla Glass 3. Son écran MIP transflectif de 1,3 pouce reste parfaitement lisible même en plein soleil.

Elle intègre un GPS multi-bande pour une précision accrue lors des entraînements, ainsi qu’un large éventail de profils sportifs. Grâce à sa compatibilité avec les services de streaming comme Spotify, Deezer ou Amazon Music, elle permet d’emporter sa musique partout sans avoir besoin de son smartphone. Son stockage interne peut accueillir jusqu’à 500 morceaux.

Côté santé, elle assure un suivi complet avec la fréquence cardiaque en continu, l’analyse du sommeil, la saturation en oxygène dans le sang, le niveau de stress, ou encore l’indice Body Battery qui mesure votre niveau d’énergie. Elle propose également un rapport matinal qui résume votre état de forme, la qualité de votre sommeil et les prévisions météo pour planifier votre journée.

Avec le processeur Garmin Elevate Gen 4, ses capteurs sont encore plus précis. La montre intègre également des fonctions intelligentes telles que les notifications en temps réel, les réponses rapides, les paiements sans contact via Garmin Pay, ainsi que des fonctions de sécurité comme la détection de chute ou l’assistance en cas d’urgence.

Son autonomie peut atteindre jusqu’à 14 jours en mode montre connectée et jusqu’à 30 heures en mode GPS. Elle est également étanche jusqu’à 50 mètres (5 ATM).

La Garmin Forerunner 255 Music est proposée en noir à 211 € au lieu de 399,99 € (prix officiel), soit une remise de 47 % sur Cdiscount avec la livraison gratuite.



