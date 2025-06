La marque OnePlus annonce la nouvelle évolution de sa tablette tactile Android en faisant le choix d'une montée en gamme et de performances relevées. Le modèle OnePlus Pad 3 présente une coque monobloc en métal et une finesse de moins de 6 mm.

Elle encadre un grand affichage 13,2 pouces (dalle LCD) offrant une résolution 3,4K et une densité de 315 ppi avec un ratio particulier de 7:5 destiné à répondre à des besoins autant de divertissement que de productivité.

Snapdragon 8 Elite et IA pour la productivité

Car la nouvelle tablette tactile, en intégrant un processeur Snapdragon 8 Elite, propose le meilleur des performances du moment et pourra répondre à tous les besoins. Avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ou en version 16 + 512 Go, elle propose également une solide configuration mémoire, sans compter un système de refroidissement avec couches de graphène garantissant des performances optimales même en fonctionnement à haut régime.

Sa batterie de 12 140 mAh assure de plus de 17 heures en lecture vidéo et de 6 heures en jeux AAA elle offre une charge rapide SuperVOOC 80 W avec mode rapide redonnant 18% d'autonomie avec seulement 10 minutes de charge.

Pour profiter des jeux et des contenus, la tablette OnePlus Pad 3 s'offre pas moins de 8 haut-parleurs (4 woofers, 4 tweeters). Ce qui la distingue de la concurrence, c'est aussi son interface OxygenOS 15 enrichie de fonctions IA.

L'intelligence artificielle permettra de faciliter la rédaction de texte avec AI Writer ou résumer des articles longs grâce à AI Summarize. La partie photo pourra aussi en profiter pour de l'édition et de la personnalisation tandis que la fonction Circle to Search permet d'obtenir des informations en entourant simplement un objet dans une image.

On trouvera également la fonction Open Canvas de OnePlus pour le multitâche, en plus d'un mode écran partagé optimisé.

Des accessoires pour en faire l'indispensable compagnon

Produit haut de gamme, la tablette OnePlus Pad 3 pourra profiter de plusieurs accessoires. OnePlus propose un dock / clavier la transformant en PC portable d'appoint sous Android avec un bouton IA dédié pour invoquer Gemini et un grand pavé tactile.

L'écran de la tablette est compatible avec le stylet OnePlus Stylo 2 offrant jusqu'à 16 000 niveaux de pression et des fonctionnalités spécifiques d'annotation et de prise de notes.

Une coque folio à trois volets pourra servir de support pour différents usages, du visionnage à la prise de notes, avec un système de fermeture magnétique pouvant aussi fixer le stylet à la coque.

La tablette tactile OnePlus Pad 3 est en précommande dès ce 5 juin 2025 avec une commercialisation prévue le 19 juin en coloris Storm Blue et en deux variantes :

OnePlus Pad 3 12 / 256 Go à 599 €

OnePlus Pad 3 16 / 512 Go à 699 €

Et le prix des accessoires :

OnePlus Stylo 2 : 99 €

Clavier OnePlus Pad 3 : 169 €

Coque Folio OnePlus Pad 3 : 59 €

Pour le lancement de la tablette, OnePlus offre une remise de 100 € sur la version 16 / 512 Go lorsqu'elle est commandée sur le site oneplus.com, ce qui la met au même prix que la version 256 Go.

Les acheteurs auront en outre droit à un cadeau avec un accessoire offert à choisir entre le clavier intelligent, le stylet OnePlus Stylo 2, la coque folio ou bien le chargeur GaN SuperVOOC 80 W (dans la limite des stocks disponibles).