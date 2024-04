OnePlus s'est engagé, depuis quelques années dans un processus de diversification de son offre. Et cela passe, depuis l'année dernière, par la création et la vente de tablettes tactiles avec une orientation low cost.

Après une première tablette lancée avec la OnePlus Pad, la marque chinoise lançait la OnePlus Pad Go encore plus abordable tout en la réservant au marché indien dans un premier temps.

Désormais, la tablette est annoncée pour la France, l'occasion de revenir sur cette petite pépite qui pourrait facilement trouver son public dans l'hexagone.

Grand format à prix réduit

La OnePlus Pad Go propose un écran LCD de 11,35 pouces très confortable en 2408x1720 pixels pour un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le format se veut particulièrement grand au regard du marché, et la qualité de l'écran devrait proposer une certaine polyvalence dans la gestion des contenus. Le tout est associé à quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos.

En interne, la tablette mise sur une puce Mediatek Helio G99 associée à 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu'à 256 Go de stockage. On y trouve également une batterie de 8000 mAh de capacité compatible charge rapide 32W, ainsi qu'une connectique complète (USB-C, WiFi 5, Bluetooth 5.2 aptX et LDAC...)

Le lancement en France est prévu pour le 23 avril, mais OnePlus n'a pas annoncé de prix en euros, seul le prix en Inde est pour le moment connu : 20 000 roupies, soit l'équivalent de 225 € hors taxes.