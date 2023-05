Il n'y a pas que l'iPad d'Apple dans la vie même si, il faut bien l'avouer, la tablette tactile d'Apple domine très largement le marché des tablettes tactiles qui a redémarré durant la pandémie. C'est d'ailleurs cette croissance qui a poussé de nombreux fabricants de smartphones à s'y intéresser, comme OnePlus avec sa OnePlus Pad.

Une tablette tactile haut de gamme très bien équipée

La tablette tactile OnePlus Pad présente une face avant avec bord arrondi 2.5D et avec un ratio d'écran élevé de 88%.

Le châssis est constitué d'un alliage d'aluminium léger et résistant pour seulement 6,54 mm d'épaisseur. Au dos on trouve un bloc photo circulaire intégrant une caméra de 13 mégapixels avec flash.

L'écran LCD mesure 11,5 pouces avec une résolution de 2800 x 2000 pixels et un rafraîchissement de jusqu'à 144 Hz, pour un affichage compatible Dolby Vision. Il intègre également un capteur photo avant de 8 mégapixels pour de la visioconférence jusqu'en 1080p à 30 fps.

La OnePlus Tab s'avère très performante avec son processeur mobile Dimensity 9000 de MediaTek épaulé par 8 Go de RAM LPDDR5 (extensible jusqu'à 12 Go en prenant sur l'espace de stockage) et 128 Go de stockage UFS 3.1.

La batterie de 9510 mAh est très confortable et offre une autonomie annoncée de jusqu'à 14,5 heures. Enfin, la charge rapide 67W est de mise avec seulement 80 minutes pour une charge complète.

On trouvera une compatibilité avec les technologies sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.3.

Au niveau du système d'exploitation, pas de surprise, la surcouche OxygenOS est présente. Au niveau des accessoires (pas livrés par défaut), on note un clavier magnétique et un stylet OnePlus Stylo pour plus d'efficacité.

Proposée au tarif officiel de 499 €, vous trouverez actuellement la OnePlus Pad au tout petit prix de 419 € avec le cumul du code de réduction FRMAY30 (-30 €) et d'un coupon vendeur de -50 € (ONAPLUSPAD50), le tout avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours. Attention, cette offre n'est valable que du 10 au 14 mai 2023, avec une livraison à partir du 22 mai 2023.