OnePlus se révèle une fois de plus à la pointe des technologies de batteries. Après avoir mis en place des batteries à double cellule ou au graphite, la marque dévoile un nouveau système.

La marque chinoise évoque ainsi Glacier Battery, une nouvelle technologie qui met en avant une plus grande densité énergétique que les modèles actuels, qui se veut à la fois plus durable et compatible avec de la charge ultra rapide.

Pour développer cette technologie prometteuse, OnePlus s'est tournée vers CATL, un spécialiste chinois de la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Le constructeur de smartphones évoque ni plus ni moins que "le début d'une nouvelle ère", qui débutera avec le OnePlus Ace 3 Pro, premier terminal de la marque à embarquer cette batterie nouvelle génération.

La nouvelle batterie de OnePlus mise sur une anode en silicium carbone pour augmenter la densité énergétique et donc la capacité de la batterie sans en modifier les dimensions.

L'Ace 3 Pro de OnePlus afficherait ainsi une batterie d'une capacité de 6100 mAh capable de se charger intégralement en 30 minutes seulement via un chargeur de 100W. La batterie en elle-même n'afficherait qu'une épaisseur de seulement 9 mm.

Pour rendre sa batterie plus durable, OnePlus met en avant la technologie Battery Healing récupérée chez Oppo. Cela permet de limiter les dégradations du catalyseur et de l'anode liées au dégagement thermique sur le long terme et les cycles de charge et décharge répétés.