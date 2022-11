Ces dernières années, les fabricants de smartphones ont été prompts à lancer une multitude d'appareils mobiles sans trop se soucier de leur mise à jour dans le temps, que ce soit pour les versions d'Android ou les correctifs de sécurité, éléments pourtant importants pour protéger les données des utilisateurs et limiter l'obsolescence programmée des équipements électroniques.

En général, seuls les modèles premium ont le droit à une série de mises à jour tandis que la maintenance des modèles plus bas en gamme dépend souvent du bon vouloir des fabricants.

Depuis quelque temps, certains acteurs communiquent sur leurs efforts pour proposer des mises à jour sur plusieurs années pour certains modèles, assurant leurs utilisateurs de conserver un appareil mobile utilisable et sécurisé durant un temps long.

En la matière, Samsung fait figure de bon élève, dépassant même Google et sa politique de mises à jour des Pixel. Les fabricants chinois, souvent pointés du doigt pour leur laxisme en la matière, commencent à étendre les périodes de mise à jour de leurs modèles de référence pour mieux séduire les marchés européens, important pour leur croissance.

OnePlus passe à 4 ans de mises à jour Android

Dans ce contexte, le fabricant OnePlus, qui est l'un des plus rapides pour mettre à jour ses smartphones haut de gamme vers les nouvelles versions d'Android, renforce sa politique de mise à jour en annonçant vouloir fournir 4 ans de mises à jour majeures d'Android et 5 années de correctifs sur certains de ses modèles.

Cela concernera certains smartphones lancés à partir de 2023 (coucou la série OnePlus 11) et le point de départ se fera avec la surcouche OxygenOS 13.1 attendu durant le premier semestre 2023.

OxygenOS continue d'évoluer

Cette dernière profitera d'ailleurs d'éléments de sécurité renforcés tout en continuant de se renforcer dans l'amélioration de la santé, du bien-être et de l'accessibilité pour les personnes handicapées, et en optimisant la fluidité et l'expérience multimédia.

Parmi les nouveautés attendues de l'interface, on trouvera un nouveau dispositif AI System Booster pour gérer finement la mémoire du smartphone et homogénéiser les performances.

OnePlus promet ainsi une amélioration de 10% de la vitesse de démarrage des applications, de 20% la rapidité d'installation des logiciels et de 30% la fluidité.

L'écran Always On, activé lorsque le téléphone est en veille, affichera de nouveaux éléments en temps réel comme des animations pour la température ou les morceaux de musique diffusés via Spotify, avec une intégration concertée.

OxygenOS donnera accès au son Spatial Audio développé avec Google, prolongeant des efforts pour améliorer l'expérience audio sur ses smartphones. Enfin, la surcouche continuera d'exploiter le design aquamorphique avec un travail sur les couleurs et l'apparence des boutons virtuels.

Plus tard dans l'année, c'est OxygenOS 14 qui fera son apparition. La prochaine évolution de la surcouche est en développement mais OnePlus réserve encore ses annonces pour plus tard.