Beaucoup de fabricants de smartphones ont parmi leurs accessoires des propositions de montres connectées pour aller avec leurs modèles de référence. Le fabricant OnePlus a pris son temps pour s'y mettre mais il avait finalement dévoilé une première smartwatch OnePlus Watch (testée ici-même) en 2021.

Le segment pour ce type d'accessoire n'est pas facile, entre le risque d'apparaître trop cheap et celui de tomber dans du haut de gamme empilant les fonctionnalités mais difficile à vendre.

Deux ans plus tard, le fabricant est prêt à commercialiser une nouvelle génération de sa montre connectée. Le laps de temps est plutôt long mais il aura sans doute l'avantage de faire grandement progresser la plate-forme et le savoir-faire.

Boîtier rond

La montre OnePlus Watch 2 commence à montrer son design par l'intermédiaire des rendus détaillés fournis par @OnLeaks et diffusés par MySmartPrice. On y découvre un boîtier rond logeant un affichage 1,43 pouce toujours avec une dalle AMOLED.

OnePlus Watch 2 (credit : OnLeak / MySmartPrice)

C'est plus grand que l'écran 1,39 pouce (AMOLED aussi) de la première génération et toujours avec une lunette conséquente bordant l'écran. Pas d'effet de débordement de l'écran sur la tranche ici.

Le boîtier est doté d'une excroissance à droite pour loger deux touches de fonction. On observe une ouverture à gauche qui pourrait correspondre à l'emplacement d'un haut-parleur.

Les bracelets devraient toujours être en élastomère avec une fixation rapide standard. Deux coloris classiques sont évoqués : blanc ou noir.

Une puce plus puissante

A l'arrière, on trouvera un cardiofréquencemètre optique pour la mesure du rythme cardiaque avec sans doute la mesure de la SpO2. A bord, le petit processeur STM32 laissera place à une puce plus conséquente puisqu'il s'agirait de la puce Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm.

OnePlus Watch 2 (credit : OnLeak / MySmartPrice)

Cela devrait donner plus de souffle à la OnePlus Watch 2 qui devrait toujours tourner sous RTOS (a priori pas de Wear OS ici) avec une surcouche adaptée et une application sur le smartphone compagnon pour étoffer et personnaliser les fonctionnalités et l'aspect avec une sélection de cadrans, mais sans possibilité d'ajouter des applications supplémentaires.

Nul doute que OnePlus proposera un suivi de l'activité quotidienne et du sommeil, des modes sportifs et l'affichage des notifications du smartphone. Prix et fenêtre de lancement ne sont pas encore connus.