La marque OnePlus revient en force dans les wearables avec l'annonce de la montre connectée OnePlus Watch 3 qui veut combiner design soigné, fonctionnalités avancées au quotidien et dans le suivi de la santé, sans compromis sur l'autonomie.

Elle propose un boîtier circulaire en acier inoxydable avec sur le côté un bouton mais aussi une couronne rotative pour naviguer plus facilement dans les menus. L'affichage rond AMOLED de 1,5 pouce offre une belle résolution de 466 x 466 pixels et est protégé par du verre Saphir 2D.

Le corps de la smartwatch est certifié MIL-STD-810H et peut supporter coups et chutes sans broncher tout en offrant une étanchéité 5 ATM qui permettra de l'utiliser en piscine et en mer.

A bord, la montre embarque la puce Snapdragon W5 associée à un micontrôleur (MCU) BES2800, une solution que OnePlus a concoctée en interne, le tout épaulé par une batterie conséquente de 631 mAh, contre 500 mAh pour la OnePlus Watch 2.

Cet ensemble lui permet de revendiquer une autonomie de 5 jours en mode intelligent (smartwatch) et jusqu'à 16 jours en mode économie d'énergie. Pas mal pour une montre sous Wear OS 5 !

Un suivi de santé et sportif avancé, l'ECG à l'honneur

Au dos du boîtier, on trouvera les capteurs optiques de mesure des données de santé, qu'il s'agisse de la mesure de l'activité quotidienne ou des sessions de sport. Outre les mesures habituelles comme le cardiofréquencemètre et la SpO2, cette nouvelle version ajoute une fonctionnalité inédite chez OnePlus : la mesure de l'ECG (électrocardiogramme) chargée de détecteur les fibrillations auriculaires et les fréquences cardiaques anormales.

La montre OnePlus Watch 3 pourra fournir une synthèse des données de santé grâce à une fonction "Bilan de santé 60s" qui ne demandera que de poser son doigt sur le bouton scan tout-en-un sur le côté pour générer un rapport de santé en une minute. Cette fonction arrivera un peu plus tard à l'occasion d'une mise à jour.

Elle pourra faire office de coach sportif grâce à son module GPS intégré et ses 100 modes sportifs pour des activités en intérieur comme en extérieur. Pour certaines, un mode Pro offrira un suivi encore plus poussé.

Des cadeaux en pré-commande

Sous Wear OS 5, la nouvelle montre connectée pourra accueillir des applications et afficher les notifications du smartphone. Et si c'est un OnePlus (au hasard le OnePlus 13), des possibilités de contrôle à distance (affichage de vidéos, appareil photo) complèteront l'éventail des usages.

La montre connectée OnePlus Watch 3 sera disponible à partir du 25 février 2025 au tarif de référence de 349 €. Les précommandes sont déjà possibles sur le site OnePlus.com avec une remise de 50 € qui fait reculer le prix à 299 € et des écouteurs sans fil offerts (OnePlus Buds 3 ou OnePlus Nord Buds 3 Pro).