Lors de son Capcom Spotlight ce mardi, Capcom a évoqué sa franchise Onimusha.

Contrairement aux attentes et en suite d'un teaser diffusé lors des Game Awards 2024 en décembre, il n'était pas question d'Onimusha Way of the Sword, mais de confirmer le remaster d'un précédent volet.

C'est ainsi Onimusha 2, Samurai's Destiny qui sortira cette année. Capcom avait déjà proposé un remaster d'Onimusha Warlords en 2019, la suite interviendra donc sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Non, il n'y a pas d'erreur, le jeu n'est pas directement annoncé sur PS5 et Xbox Series. Difficile de comprendre pourquoi Capcom se limite ainsi à l'ancienne génération de console. Une partie des joueurs craint déjà que le remaster se fasse a minima, même si Capcom a déjà prouvé être capable du meilleur dans ce style d'exercice.

Aucune date précise de lancement n'a été annoncée si ce n'est courant 2025. Notons que Capcom dispose encore de deux épisodes en réserve pour proposer d'autres remaster autour d'Onimusha.