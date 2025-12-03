ONLYOFFICE lance la version 9.2 de son application de bureau gratuite pour Windows, Linux et macOS. Reconnue pour sa compatibilité avec les formats MS Office, cette suite bureautique open source apporte pour la première fois un agent IA directement sur l'ordinateur de l'utilisateur.

Il s'agira ainsi d'automatiser des tâches, d'accélérer les workflows documentaires, d'offrir davantage de flexibilité et de productivité, le tout sans sacrifier la confidentialité grâce à la prise en charge de modèles IA locaux.

Un agent IA pour la productivité quotidienne

Cet agent IA est plus qu'un simple chatbot conversationnel. Il peut répondre à des questions, expliquer des concepts, proposer des idées et vous assister dans le processus de rédaction. Il est possible de lui demander de générer de nouveaux documents, de créer des présentations, ou même d'identifier les champs à compléter dans un formulaire PDF, et ce sans intervention manuelle.

Une telle fonctionnalité permet d'extraire le contenu d'un fichier sans besoin de l'ouvrir ou de résumer de longs documents en quelques secondes. Elle se distingue du plugin IA déjà existant grâce à sa polyvalence.

Alors que le plugin IA se concentre sur la correction contextuelle dans un document, avec désormais un correcteur orthographique et grammatical, l'agent IA gère l'environnement global, capable de trouver et ouvrir des fichiers stockés localement ou d'automatiser des routines via des instructions textuelles simples.

Une compatibilité avec plusieurs fournisseurs d'IA

Les utilisateurs peuvent connecter l'agent IA à différents fournisseurs. Les options prédéfinies incluent Anthropic, OpenAI, TogetherAI et OpenRouter. Avec Ollama, ce sont des modèles IA locaux et la garantie qu'aucune donnée ne quitte l'ordinateur.

L'architecture est conçue pour laisser le contrôle total à l'utilisateur. C'est à lui de fournir la clé API pour les services tiers, ONLYOFFICE n'agissant que comme une interface neutre sans stocker ces accès.

Les paramètres de l'agent IA comprennent la connexion de serveurs MCP pour personnaliser davantage les tâches automatisées selon les besoins de l'utilisateur ou de l'entreprise.

En plus de l'agent IA

Au-delà de l'agent IA, la version 9.2 d'ONLYOFFICE Desktop Editors peaufine l'expérience utilisateur avec des raccourcis clavier personnalisables. Pour masquer des informations sensibles, l'outil de biffage avec PDF devient aussi plus personnalisable avec le choix de la couleur à appliquer.

Une nouvelle fonctionnalité d'enregistrement de macros permet en outre d'automatiser des actions répétitives sans avoir à écrire de code. Il suffit d'enregistrer une séquence d'actions spécifiques, de l'enregistrer sous forme de macro et de l'exécuter à chaque fois que nécessaire.

Cette mise à jour 9.2 apporte donc son lot de nouveautés, et nous ne pouvons que vous conseiller de tester les nouvelles fonctionnalités IA, qui apportent immédiatement un gain en productivité.