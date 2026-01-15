OpenAI et Cerebras officialisent un partenariat pluriannuel. Le spécialiste des puces IA fournira 750 mégawatts de puissance de calcul à OpenAI. Si le montant de l'accord n'a pas été communiqué, il est évalué à plus de 10 milliards de dollars par plusieurs sources (Wall Street Journal). Le déploiement débutera cette année et se poursuivra jusqu'en 2028.

Quel est l'objectif de cet accord à 10 milliards de dollars ?

L'objectif principal est de réduire la latence des modèles d'IA. Pour le patron de Cerebras, l'inférence en temps réel transformera l'IA et autorisera de nouvelles manières de construire et d'interagir avec les modèles d'IA.

Pour OpenAI, cela signifie des interactions plus naturelles et rapides pour les centaines de millions d'utilisateurs de ses services. " La stratégie de calcul d'OpenAI est de construire un portefeuille résilient qui associe les bons systèmes aux bonnes charges de travail. "

En intégrant la solution de Cerebras, Open ajoute donc une solution d'inférence dédiée à faible latence à sa plateforme.

Une mise en lumière pour la technologie de Cerebras

Cerebras se démarque de concurrents comme Nvidia en concevant des puces sur wafer, des puces de très grande taille pour une quantité massive de calcul, de mémoire et de bande passante.

Cette architecture permet d'éliminer les goulots d'étranglement typiques des systèmes basés sur des GPU traditionnels, ce qui rendrait l'inférence jusqu'à 15 fois plus rapide pour certaines tâches.

Il est à souligner que Sam Altman, le patron et cofondateur d'OpenAI, est également un investisseur à titre personnel dans Cerebras.

De la diversification pour OpenAI

Pour OpenAI, cet accord est une façon de diversifier ses fournisseurs de puces et de réduire sa dépendance envers Nvidia, dont les GPU dominent très largement le marché. C'est d'autant plus crucial dans la perspective d'une pénurie de ressources informatiques.

Pour Cerebras, le contrat avec OpenAI est une validation de sa technologie et une opportunité de la déployer à une échelle sans précédent. Jusqu'à présent, l'entreprise dépendait fortement d'un seul client majeur, G42 aux Émirats arabes unis.