Dans le cadre de l'annonce de la troisième version de son modèle d'IA pour la génération d'images à partir de descriptions textuelles en langage naturel, OpenAI indique que DALL-E 3 a été construit nativement sur l'agent conversationnel ChatGPT.

" Vous pouvez utiliser ChatGPT comme partenaire de brainstorming et affiner vos prompts. Il vous suffit de demander à ChatGPT ce que vous voulez voir dans une simple phrase ou un paragraphe détaillé. "

OpenAI explique qu'à partir d'une idée soumise, ChatGPT génère des commandes personnalisées et idoines pour DALL-E 3. " Si vous aimez une image particulière, mais qu'elle ne vous convient pas, vous pouvez demander à ChatGPT d'y apporter des modifications en quelques mots. "

En catimini avec Bing Image Creator

La nouvelle version de DALL-E 3 ne sera disponible début octobre prochain que pour les abonnés de ChatGPT Plus et ChatGPT Enterprise. Suivront ensuite des laboratoires de recherche et l'API dans le courant de l'automne. Pour le moment, il n'est pas fait mention d'une version gratuite pour le commun des utilisateurs de ChatGPT.

Cela étant, certains utilisateurs de Bing Image Creator (également intégré à Bing Chat) bénéficieraient déjà des possibilités de DALL-E 3. Une disponibilité restreinte pour le moment qui entre dans le cadre du partenariat entre Microsoft et OpenAI.

DALL-E 3 ne concerne pas uniquement une intégration à ChatGPT. OpenAI souligne globalement une capacité à comprendre beaucoup plus de nuances et de détails qu'auparavant, de meilleures représentations pour des éléments tels que des mains ou du texte dans des images.

Avec des garde-fous améliorés

Le nouveau DALL-E a été entraîné pour faire l'impasse sur des mots dans les prompts qui sont susceptibles de produire des images avec du contenu réservé aux adultes, violent ou haineux. D'autres garde-fous ont été mis en place, y compris pour refuser des requêtes visant à imiter le style d'un artiste vivant.

Les artistes ont par ailleurs désormais la possibilité de faire exclure leurs œuvres de l'entraînement des futurs modèles d'IA de génération d'images d'OpenAI.

" Comme pour DALL-E 2, les images que vous créez avec DALL-E 3 vous appartiennent et vous n'avez pas besoin de notre autorisation pour les réimprimer, les vendre ou les commercialiser ", souligne en outre OpenAI.

N.B. : Source images : OpenAI.