OpenAI publie un premier rapport complet sur l'adoption de l'IA en entreprise. Il est basé sur les données d'utilisation réelles de ses clients professionnels et sur une enquête menée auprès de 9 000 travailleurs.

Les chiffres clés de l'adoption de l'IA

Les données révèlent une croissance exponentielle. Au cours de la dernière année, le volume de messages hebdomadaires sur ChatGPT Enterprise a été multiplié par huit. La consommation moyenne de tokens de raisonnement par organisation a explosé de 320 fois, indiquant une utilisation pour des tâches de plus en plus complexes et sophistiquées.

Parallèlement, l'usage des flux de travail structurés, comme les Custom GPTs, a été multiplié par 19 depuis le début de l'année. Selon OpenAI, cela démontre une transition " de la simple interrogation occasionnelle à des processus intégrés et reproductibles ", transformant l'IA en un outil de travail quotidien.

Des gains de productivité

Le rapport met en avant des gains de productivité pour les travailleurs. 75 % des employés interrogés affirment que l'IA a amélioré la vitesse ou la qualité de leur travail. En moyenne, les utilisateurs déclarent économiser entre 40 et 60 minutes par jour, un chiffre qui peut dépasser les 10 heures par semaine pour les utilisateurs les plus intensifs.

Ces bénéfices se matérialisent dans tous les départements : 87 % des informaticiens rapportent une résolution plus rapide des problèmes, 85 % des équipes marketing constatent une exécution accélérée des campagnes, et 73 % des ingénieurs livrent du code plus rapidement.

L'IA pour de nouvelles compétences

L'un des enseignements du rapport est que l'IA ne se contente pas d'accélérer les tâches existantes ; elle permet d'en accomplir de nouvelles. 75 % des utilisateurs déclarent être capables de réaliser des missions qu'ils ne pouvaient pas effectuer auparavant, développant ainsi de nouvelles compétences.

Cependant, OpenAI note un fossé grandissant entre les utilisateurs et les entreprises pionnières, et la moyenne.