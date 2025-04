Alors que tous les regards étaient tournés vers le très attendu GPT-5, la société californienne a indiqué que deux autres modèles, baptisés O3 et O4-mini, seraient les prochains à voir le jour. GPT-5 reste prévu, mais arrivera plus tard.

Changement de cap : o3 et o4-mini en priorité

La principale information issue des récentes communications d'OpenAI est un ajustement de son calendrier de lancement. Les modèles nommés O3 et O4-mini sont désormais prioritaires et devraient être les prochaines itérations ou nouveautés proposées par l'entreprise. C'est Sam Altman, CEO d'OpenAI qui a confirmé cette nouvelle feuille de route sur X : "Changement de plan : nous allons finalement sortir o3 et o4-mini, probablement dans quelques semaines, puis proposer GPT-5 d'ici quelques mois"

Que attendre de ces modèles intermédiaires ?

Le positionnement exact et les capacités précises de O3 et O4-mini restent à clarifier. Le suffixe "mini" pour O4 suggère un modèle potentiellement plus léger, plus rapide ou plus économe en ressources que les modèles phares, peut-être optimisé pour des tâches spécifiques ou une utilisation sur des appareils moins puissants. O3 pourrait être une évolution intermédiaire. Ces modèles pourraient servir d'étape avant le grand saut attendu avec GPT-5, offrant des améliorations incrémentales ou des options plus adaptées à certains usages de ChatGPT et de l'API d'OpenAI.

En outre, le modèle O3 devrait proposer un "mode pro" permettant d'exploiter davantage de puissance de calcul pour les questions les plus complexes.

Gpt-5 : le "monstre" se fait désirer

Malgré ce focus sur O3 et O4-mini, OpenAI ne met pas de côté son projet le plus ambitieux : GPT-5. Celui-ci est toujours en développement, mais sa sortie interviendra après celle des deux autres modèles. Sam Altman n'hésite pas à qualifier le futur GPT-5 de potentiellement "monstrueux". Cette description laisse présager un bond significatif en termes de performances, de compréhension et de capacités par rapport à GPT-4 et aux modèles actuels, même si les utilisateurs devront patienter davantage pour le découvrir.

GPT-5 devrait fonctionner selon plusieurs niveaux d'accès : une version gratuite proposera un accès limité au niveau d'intelligence standard. Pour profiter de toutes les améliorations du modèle, il faudra passer par les abonnements "Plus" et "Pro"

La nouvelle feuille de route d'openai

Cette révision de la roadmap d'OpenAI peut être interprétée de plusieurs manières. Elle pourrait indiquer une stratégie visant à proposer des mises à jour plus régulières et diversifiées, avec des modèles optimisés pour différents besoins (performance brute vs efficacité). Elle pourrait aussi refléter les défis techniques et les ressources considérables nécessaires au développement d'un modèle aussi avancé que GPT-5, incitant à échelonner les lancements. On imagine que GPT-5 devra pouvoir se baser sur des infrastructures de plus en plus imposantes avec une puissance de calcul colossal. OpenAI pourrait ainsi temporiser afin de se laisser le temps de mettre en place de nouvelles unités de calcul. Quoi qu'il en soit, cela témoigne de la nature dynamique de la recherche et du développement en intelligence artificielle.