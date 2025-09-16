OpenAI déploie une mise à niveau de son assistant de programmation, Codex, en l'équipant d'un modèle GPT-5-Codex. L'outil doit être capable de comprendre le contexte, de collaborer en temps réel et de prendre en charge des missions complexes de manière autonome.

La nouvelle version est accessible pour tous les abonnés à un forfait ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Entreprise.

Une capacité de réflexion dynamique et prolongée

Le modèle est mis en avant pour sa gestion dynamique du temps de « réflexion ». Pas de puissance de calcul fixe dès le départ, GPT-5-Codex s'adapte en temps réel. Il peut régler une petite requête en quelques secondes puis, s'il bute sur une tâche plus ardue, décider de lui consacrer plusieurs heures.

Des tests internes ont montré que l'agent pouvait travailler de façon indépendante pendant plus de 7 heures d'affilée, enchaînant les itérations, corrigeant ses propres erreurs et livrant finalement un code fonctionnel.

Cette flexibilité lui confère une efficacité sur des projets de grande envergure comme la refactorisation de code ou la création d'une application complète à partir de zéro.

Avec des ajouts notables

Sur le benchmark SWE-bench Verified, qui mesure les capacités de codage d'une IA, GPT-5-Codex atteint un taux de réussite de 74,5 %. Il surpasse également largement GPT-5 sur les tâches de refactorisation de code, passant de 33,9 % à 51,3 % de succès.

Au-delà des performances brutes, GPT-5-Codex se dote de nouvelles compétences pratiques. Il peut analyser des images, des captures d'écran ou des schémas que lui sont fournis directement dans le terminal ou l'IDE. De quoi simplifier la communication pour les tâches de développement front-end.

Une relecture de code qui va faire gagner du temps

Pour en finir avec les bugs critiques qui passent entre les mailles du filet, GPT-5-Codex effectue des revues de code poussées.

Entraîné spécifiquement pour cette tâche, il ne se contente pas d'une analyse statique. Il examine l'ensemble de la base de code, comprend les dépendances et exécute même les tests pour valider le comportement du programme.

Une fois activé sur un dépôt GitHub, GPT-5-Codex analyse automatiquement les Pull Requests et publie ses commentaires, signalant les problèmes importants. Il peut même proposer des corrections qui peuvent être implémentées directement après demande.