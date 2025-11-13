Annoncée comme une réponse directe aux retours de la communauté, la mise à jour GPT-5.1 intervient pour OpenAI dans un contexte tendu. La sortie de GPT-5 en août avait laissé de nombreux utilisateurs sur leur faim, certains regrettant le manque d'améliorations significatives par rapport à GPT-4o.

GPT-5.1 Instant et GPT-5.1 Thinking pour GPT-5.1

La mise à jour se divise en deux modèles principaux : GPT-5.1 Instant et GPT-5.1 Thinking. Selon OpenAI, la version Instant est " plus chaleureuse, plus intelligente et meilleure pour suivre les instructions ".

Elle intègre pour la première fois un raisonnement adaptatif, lui permettant de réfléchir avant de répondre aux questions complexes, ce qui se traduit par des améliorations notables sur des évaluations de mathématiques et de codage comme AIME 2025.

La version Thinking, quant à elle, est présentée comme " le modèle de raisonnement avancé désormais plus facile à comprendre et plus rapide sur les tâches simples, et plus performant pour les tâches complexes ".

Les réponses de GPT-5.1 Thinking sont promises plus claires, avec moins de jargon et moins de termes non définis. Le ton par défaut est aussi plus chaleureux et plus empathique.

Une expérience utilisateur davantage personnalisée

L'un des axes majeurs de la mise à jour est la personnalisation. OpenAI enrichit les préréglages de personnalité de ChatGPT en ajoutant les tons Professional, Candid et Quirky aux options existantes.

" Avec plus de 800 millions de personnes utilisant ChatGPT, nous avons largement dépassé le stade de la solution unique ", souligne Fidji Simo, patronne des applications chez OpenAI.

L'entreprise expérimente également des réglages plus fins, permettant aux utilisateurs d'ajuster directement la concision ou la chaleur des réponses.

Un déploiement progressif pour GPT-5.1

Le déploiement de GPT-5.1 est progressif, commençant par les utilisateurs payants de ChatGPT (Pro, Plus, Business) avant de s'étendre aux utilisateurs gratuits. Ces derniers auront droit à l'envoi de jusqu'à 10 messages avec GPT-5.1 toutes les 5 heures, puis basculeront vers une version simplifiée du modèle.

OpenAI précise que les anciens modèles GPT-5 resteront accessibles pendant trois mois pour permettre une transition en douceur.

La nouvelle version pour un ChatGPT plus conversationnel soulève des questions, notamment sur les risques de dépendance émotionnelle, un sujet pour lequel OpenAI a déjà fait face à des poursuites en justice. En l'occurrence, c'est GPT-4o qui est surtout en cause.