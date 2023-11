ChatGPT compte près de 100 millions d'utilisateurs actifs par semaine. La technologie du populaire Chatbot animé par l'IA générative évolue avec la possibilité de s'appuyer sur GTP-4 Turbo (en version payante).

OpenAI introduit également les GPTs en tant que versions personnalisées de ChatGPT dans un but spécifique, en allant au-delà des instructions personnalisées déjà disponibles. Selon OpenAI et sans connaissance particulière en matière de programmation, les utilisateurs peuvent créer un GPT de manière très simple.

" Il suffit de démarrer une conversation, de lui donner des instructions et des connaissances supplémentaires, et de choisir ce qu'il peut faire, comme rechercher sur le Web, créer des images ou analyser des données. "

Avec un GPT Store

Pour OpenAI, il s'agit d'un moyen de rendre ChatGPT plus utile dans la vie quotidienne et pour accomplir des tâches précises, y compris dans un cadre professionnel. Avec plusieurs exemples disponibles, les GPTs sont actuellement réservés aux abonnements payants de ChatGPT (ChatGPT Plus et ChatGPT Enterprise).

Ultérieurement, un GPT Store va être déployé et permettra de partager des GPTs de créateurs à l'identité vérifiée. Ils seront proposés dans diverses catégories du type productivité, éducation ou divertissement. Un modèle de monétisation est prévu, sans plus de précision pour le moment.

Du côté de la protection de la vie privée, OpenAI indique notamment que les conversations avec les GPTs ne sont pas partagées avec les créateurs. Si des API tierces sont utilisées, il est possible de choisir les données pouvant être envoyées.

Juste un début

OpenAI assure avoir mis plusieurs garde-fous en place afin d'éviter des dérives avec les GPTs (activités frauduleuses, contenus haineux…). " Les GPTs continueront à devenir plus utiles et plus intelligents. […] Vous pourrez leur confier des tâches du monde réel. "