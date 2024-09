Dans le cadre d'un portrait publié par le New York Times, Jony Ive confirme qu'il travaille avec OpenAI sur l'élaboration d'un nouvel appareil afin d'exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle générative. Ce travail est mené sous l'égide d'une société qui emploie d'anciens ingénieurs d'Apple.

Une connotation très Apple...

Le projet est financé par des fonds privés, avec la contribution de Jony Ive et de l'organisation Emerson Collective fondée par Lauren Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs. D'après le New York Times, 1 milliard de dollars pourraient être levés auprès d'investisseurs d'ici la fin de cette année.

Parmi la dizaine d'employés recrutés par Jony Ive, il y a Tang Tan qui a été vice-président de la conception des produits chez Apple, et Evans Hankey qui avait pris la direction du design industriel d'Apple après le départ de son illustre prédécesseur… Jony Ive.

Tang Tan et Evans Hankey avaient tous les deux travaillé sur l'iPhone avec Jony Ive. Le design de l'énigmatique produit avec OpenAI est confié au collectif créatif LoveFrom composé de designers, ingénieurs et artistes et fondé par Jony Ive.

Plus discret qu'un iPhone

Selon les éléments glanés par le New York Times, l'idée d'origine était un produit utilisant l'IA pour créer une expérience moins perturbatrice socialement que l'iPhone. Elle a pu évoluer depuis et le secret règne sur la nature exacte du produit, tout comme sa possible date de sortie.

Lors d'une rencontre, Jony Ive et Sam Altman - cofondateur et patron d'OpenAI - avaient discuté des possibilités de l'IA générative avec des tâches du quotidien en matière de hiérarchisation et de résumé des messages, d'identification d'objets et de réponse à des demandes complexes.