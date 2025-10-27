Après les images (DALL-E), le texte (ChatGPT) et la vidéo (Sora), la musique. OpenAI serait en train de développer un nouvel outil d'IA générative capable de créer de la musique à partir de simples prompts textuels ou audio. L'information, révélée par le média "The Information", agite déjà le secteur, car l'arrivée du géant de l'IA sur ce marché pourrait tout bouleverser.

Que sait-on de ce nouveau projet ?

L'outil, qui n'a pas encore de nom officiel, serait capable de générer de la musique à partir de prompts textuels (une description) ou audio (une piste vocale). Selon les fuites, il pourrait aussi bien créer une bande-son complète pour une vidéo que d'ajouter un accompagnement de guitare à un chant a cappella.





On ignore encore s'il s'agira d'un produit autonome ou d'une fonctionnalité intégrée à Sora (pour sonoriser les clips) ou ChatGPT. Ce n'est pas le premier essai d'OpenAI : en 2020, l'entreprise avait déjà lancé Jukebox, un projet similaire qui a depuis été abandonné.

Comment l'IA est-elle entraînée ?

C'est le point le plus sensible de toute IA générative : les données d'entraînement. Pour éviter les écueils légaux, OpenAI aurait adopté une approche plus académique. L'entreprise collaborerait avec des étudiants de la prestigieuse Juilliard School, la célèbre école de musique new-yorkaise.





Leur mission serait d'annoter méticuleusement des partitions musicales, fournissant ainsi à l'IA une base de données d'entraînement de haute qualité pour comprendre la théorie musicale, plutôt que de simplement copier des morceaux existants.

Pourquoi ce marché est-il déjà un champ de mines ?

OpenAI n'arrive pas en terrain vierge, mais sur un véritable champ de mines juridique. Des concurrents comme Google, Suno et Udio ont déjà lancé des outils similaires avec un succès viral. Mais ce succès a un prix.





L'industrie musicale, menée par la RIAA (l'association américaine de l'industrie du disque), a déjà engagé des poursuites judiciaires massives contre Suno et Udio. L'accusation : violation flagrante des droits d'auteur, leurs IA ayant été entraînées sur des milliers de chansons protégées sans autorisation ni compensation. L'arrivée du mastodonte OpenAI va inévitablement intensifier cette bataille légale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cet outil sera-t-il disponible ?

Aucune date de lancement n'est connue pour le moment. Le projet semble en être encore à ses débuts, et OpenAI n'a pas fait de commentaire officiel.

Sera-t-il intégré à ChatGPT ou Sora ?

C'est l'une des principales inconnues. L'outil pourrait être une application autonome (comme Jukebox à l'époque) ou devenir une fonctionnalité intégrée à Sora (pour générer des bandes-son de vidéos) ou à ChatGPT.

L'industrie musicale est-elle opposée à l'IA ?

Pas totalement, mais elle est très préoccupée par la violation des droits d'auteur. Des artistes comme Paul McCartney ont demandé une législation pour garantir que les musiciens humains soient rémunérés, tandis que la RIAA poursuit les entreprises qui utilisent leurs catalogues pour entraîner des IA sans autorisation.