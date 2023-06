L'intégration des services de ChatGPT au sein d'Opera orchestrée depuis quelques mois trouve désormais une voie bien plus officielle avec le lancement d'Opera One, un navigateur à part entière animé par l'IA.

Jusqu'ici, Opera testait l'intégration de ChatGPT et ChatSonic afin de permettre aux utilisateurs de directement échanger avec l'IA au sein de son navigateur. Mais l'option était alors localisée dans la battre latérale du navigateur.

Avec Opera One, c'est le coeur du navigateur qui se base sur l'intelligence artificielle pour une intégration native.

Opera One, le navigateur sous intelligence artificielle

Cette intelligence artificielle est baptisée Aria et est accessible depuis la barre latérale du navigateur, mais cette fois elle est nativement inscrite dans le logiciel. Pour pouvoir y accéder, il faudra néanmoins disposer d'un compte Opera.

Aria se charge alors de prendre en charge les résultats des recherches Web pour offrir un ensemble d'éléments à l'utilisateur, ainsi que des outils bien plus avancés. Elle pourra ainsi réaliser elle-même les recherches en ligne, générer du texte et du code et aider les utilisateurs ayant des questions sur le fonctionnement du navigateur ou de l'ensemble des services et produits Opera.

Opera One se veut moderne et propose ainsi une disposition sous la forme d'ilots d'onglets qu'il sera possible de regrouper ou d'arranger comme bon nous semble. Plus globalement, Opera One est entièrement modulaire et s'adapte de façon dynamique pour n'afficher que les modules nécessaires au premier plan en fonction du contenu affiché. Opera One est téléchargeable gratuitement et compatible Windows, macOS et Linux.