Opera dévoile les premiers éléments de son navigateur Opera One R2. En s'appuyant sur les bases et l'acquis avec Opera One, il s'agit d'en proposer une nouvelle version majeure. Pour le moment, c'est un aperçu dans le cadre d'Opera Developer.

Opera One R2 met l'accent sur la consommation multimédia et un lecteur amélioré. Le lecteur de musique peut être détaché de la barre latérale pour se transformer en module flottant indépendant. Il se met automatiquement en sourdine quand l'audio est utilisé par une page web et reprend par la suite.

L'intégration de la fonctionnalité Video Pop-out a été revue pour s'adapter au nouveau look du navigateur. Indépendamment de la plateforme, elle permet de détacher n'importe quelle vidéo, de la déplacer et de la redimensionner.

La personnalisation est davantage poussée grâce à l'introduction de nouveaux thèmes et des effets sonores qui peuvent être inclus pour certaines interactions avec l'interface utilisateur.

Pour les onglets

En matière de gestion des onglets, l'écran partagé est adopté pour permettre de travailler simultanément sur deux onglets côte à côte au sein de la même fenêtre de navigation.

Lorsque plus de huit onglets sont ouverts, les onglets récemment consultés sont mis en évidence grâce à une surbrillance. Le niveau de surbrillance est fonction de l'ancienneté de l'onglet.

Notamment pour faciliter l'identification des onglets ou dans une démarche plus ludique, ils peuvent en outre bénéficier de l'ajout d'émojis.

Sans oublier l'IA Aria

Désormais incontournable pour Opera, l'IA native Aria du navigateur disposera de la génération d'images à partir d'une description textuelle, de la lecture à voix haute pour les réponses apportées, de la compréhension des images pour l'analyse du contexte visuel.

Avec un mode contextuel de page, il sera possible pour une page web consultée de solliciter des explications d'Aria, obtenir des résumés ou encore des traductions. Rappelons par ailleurs qu'Opera expérimente le recours à des modèles d'IA en local.