Une vaste opération baptisée Switch Off a permis de démanteler un réseau spécialisé dans les services IPTV pirates. Coordonnée par le parquet de Catane et la police italienne, l'action a impliqué des forces de l'ordre dans plusieurs pays. Elle a reçu le soutien d'Eurojust, Europol et Interpol.

Quelle était l'ampleur du réseau cybercriminel ?

Le réseau démantelé était une organisation structurée et hiérarchisée fonctionnant à une échelle industrielle. Plus de 125 000 utilisateurs finaux en Italie et des millions au niveau mondial.

Selon les enquêteurs, le groupe générait des revenus illicites de plusieurs millions d'euros chaque mois, causant un préjudice économique aux diffuseurs comme Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount ou encore Disney+.

Au total, 31 suspects ont été identifiés dans le cadre de perquisitions menées dans 11 villes italiennes et dans 14 pays, dont le Royaume-Uni, l'Espagne, la Roumanie, le Canada, l'Inde, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis.

Comment les enquêteurs ont-ils procédé ?

L'enquête, qui a duré un an, a été lancée grâce aux informations recueillies lors d'une précédente opération internationale Taken Down.

Les forces de l'ordre ont analysé une grande quantité de données, incluant des saisies de matériel, la surveillance des flux réseau et le pistage de transactions financières, notamment en cryptomonnaies.

L'organisation utilisait des stratégies d'anonymisation avancées, comme la création de sociétés écrans et l'investissement en cryptoactifs, pour dissimuler l'origine des fonds et se soustraire à l'impôt. Environ 250 revendeurs italiens ont été démantelés.

Trois grosses plateformes illégales tombent

L'opération Switch Off a entraîné la saisie des plateformes IPTV illégales IPTVItalia, migliorIPTV et DarkTV. Leurs sites vitrines et canaux de vente sur Telegram ont également été ciblés, coupant ainsi les principaux points de contact avec les clients.

L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) a salué cette action coordonnée. " Une action efficace contre le piratage IPTV dépend d'une coopération transfrontalière soutenue. "

De son côté, le patron de Sky Italia souligne que les utilisateurs de ces services illégaux " alimentent des activités criminelles et s'exposent à des menaces de cybersécurité, dont ils n'ont souvent pas conscience ".