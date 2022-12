Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone OPPO A94 128 Go qui profite d'une belle réduction sur le site de Rakuten.

Il est doté d'un écran de 6,43" avec une définition d'écran de 2400 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Dimensity 800U 5G avec 8 Go d'espace de stockage et 128 Go d'espace disque.

À l'arrière, nous notons la présence d'un quadruple module photo de 48, 8, 2 et 2 MP. Pour faire des selfies, il profite d'un module de 16 MP. Pour finir, l'Oppo A94 possède une batterie de 4300 mAh offrant une autonomie d'environ 17 heures et sa batterie met moins de 50 minutes à se charger grâce à son chargeur de 30 W.

Actuellement sur Rakuten, le smartphone OPPO A94 est au tarif réduit de 249 € au lieu de 329 € avec la livraison gratuite en France.





