Oppo avait déjà annoncé un retour en France en commercialisant l'Oppo Reno 12 Pro en juillet dernier, presque un an après avoir quitté le pays sur fond de violation de brevets avec Nokia.

Finalement la marque confirme sa volonté de reprendre des parts de marché dans l'hexagone en annonçant deux appareils avec les Oppo Reno 12 FS 5G et 12 F 4G.

Il s'agit principalement de smartphones situés entre l'entrée et le milieu de gamme, soit des appareils se situant tout juste au-dessus des 300 euros.

L'Oppo Reno 12 FS 5G propose ainsi une configuration autour d'une puce Mediatek Dimensity 6300 gravée en 6 nm associée à 12 Go de RAM, un écran OLED 120 Hz et 512 Go de stockage, extensible jusqu'à 2 To via microSD.

Coté photo il est doté de trois modules : un grand angle 50 Mp, un ultra grand angle 8 Mp et un macro 2 Mp, en marge d'un capteur frontal 32 Mp.

La bonne nouvelle est que l'appareil profitera des fonctionnalités d'intelligence artificielle déployées avec l'Oppo Reno 12 cet été. On retrouvera donc de l'IA générative, des outils de retouche photo, des fonctions de résumé d'articles ou vidéos, de la synthèse vocale...

Un cercle de LED RGB entoure le module photo pour proposer des indications sur le niveau de charge de l'appareil, mais aussi notifier d'appels ou messages... Il sera possible de personnaliser les couleurs et les animations.

Coté batterie, il sera bien loti avec un module de 5000 mAh compatible charge rapide 45W SuperVooc et PPS. Le tout est annoncé à 349€.

La version 4G quant à elle misera sur un SoC Snapdragon 685 compatible 4G seulement, il n'embarquera que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et ne proposera pas l'accès aux fonctionnalités d'IA. Son prix est annoncé à 249€.