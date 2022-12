La marque Oppo a séduit en annonçant son premier smartphone pliant Oppo Find N. Compact, sans pliure pour l'écran se refermant comme un livre et avec de bonnes idées pour l'interface, il avait le seul "défaut" de n'être commercialisé qu'en Chine.

Sur ces bonnes bases, le fabricant se prépare à dévoiler une nouvelle évolution Oppo Find N2 qui reprendra le même format en mettant à jour les caractéristiques mais il devrait également introduire un Oppo Find N2 Flip qui s'attaquera cette fois au format spécifique des smartphones pliants à clapet.

Une vidéo diffusée sur le réseau social chinois Weibo nous en apprend plus sur le design du smartphone qui se repliera à la façon du Galaxy Z Flip4 et comportera comme lui un bloc de deux capteurs photo.

L'écran secondaire sera-t-il plus utile que sur le Galaxy Z Flip ?

La où Samsung propose un affichage tactile secondaire orienté le long de la largeur du smartphone, Oppo ferait le choix d'un affichage orienté dans le sens de la longueur (ou plutôt de la demi-longueur, puisqu'il est replié).

Sur le Z Flip, une partie de la largeur est occupée par les capteurs photo, ce qui n'est pas le cas sur l'Oppo Find N2, ce qui devrait assurer une surface d'écran un peu plus vaste, et l'on observe déjà une première animation lorsque le smartphone est replié.

Samsung Galaxy Z Flip 4

La dalle externe est supposée de 3,26 pouces (contre 1,9 pouce pour le Galaxy Z Flip4) et il reste à voir comment cela peut influer sur l'autonomie du smartphone Oppo Find N2 Flip.

Quelles caractéristiques pour l'Oppo Find N2 Flip ?

Ce qui n'est pas visible, c'est si une pliure est présente ou non au milieu de l'écran. Oppo a-t-il adapté la charnière de l'Oppo Find N ou le fabricant a-t-il dû faire des concessions pour préserver l'aspect compact ?

Difficile à dire, d'autant plus que le smartphone est entouré d'une coque masquant ses contours et la charnière. L'affichage AMOLED pliable interne, censé être de 6,8 pouces FHD+ avec un ratio étiré et un rafraîchissement d'écran de 120 Hz. Un poinçon centré pour un capteur photo pour visioconférence est également visible.

L'Oppo Find N2 Flip devrait embarquer un processeur mobile Dimensity 9000+ avec NPU MariSilicon pour la gestion de l'intelligence artificielle à bord, avec 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage.

Le smartphone, sous Android 13 et avec surcouche ColorOS 13, pourrait être annoncé durant le mois de décembre 2022 en Chine.