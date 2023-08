La situation est complexe pour Oppo en Europe : sous le coup de plusieurs sanctions judiciaires liées à des violations de brevets sur la 4G et 5G appartenant à Nokia, mais ce n'est pas ce qui explique la disparition de la marque en France.

Dans l'hexagone, c'est Yang Technology qui se présente comme le distributeur officiel d'Oppo, et qui se cache derrière le site Oppo France. Récemment, on a vu le site plier bagage, et cela s'explique par le fait que la société a été placée en liquidation judiciaire le 2 aout dernier, puisque la filiale était en cessation de paiements depuis février 2022. La filiale n'aurait réglé aucune facture à son sous-traitant, Atmosphères depuis tout ce temps, cumulant ainsi environ 1,5 million d'euros de dettes.

Une situation en France assez complexe pour Oppo

Reste qu'Oppo de son côté continue ses activités, et que la marque va jusqu'à annoncer un lancement "aux 4 coins du globe" pour son tout nouveau Find N3 Flip.

Le smartphone pliable au format clamshell pourrait séduire les utilisateurs déjà convaincus par le Samsung Z Flip. Comparé au précédent modèle, Oppo a repris tout le bloc photo, il embarquerait un écran pliable Amoled LTPO de 6,8 pouces ainsi qu'un écran externe vertical de 3 pouces. Le tout est orienté premium et sera livré sous ColorOS14.

Pour ce qui est de la vente en France, elle ne se fera que si Oppo est prêt à reprendre la main sur la distribution dans l'hexagone. Malheureusement, cela semble un peu compliqué à moins de trouver rapidement un nouveau prestataire...