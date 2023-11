Malheureusement pour la France, Oppo n'a pas fait l'effort de sortir son Find X6 Pro sur le marché l'année passée. Pire encore, la marque s'est rétractée du marché européen sur fond de violation de brevets au niveau de plusieurs appareils, ainsi que de problèmes propres à son distributeur.

Cela n'empêche pas la marque de continuer à produire ses smartphones pour d'autres marchés, et le Find X7 Pro prépare ainsi son arrivée, avec un choix assez original côté design.

Dans une photo en fuite, on peut ainsi apercevoir l'appareil et notamment son dos qui dévoile un gigantesque module photo. Le module adopte par ailleurs une forme octogonale assez originale sur le marché, et il semble dépasser de façon très significative.

Cet embonpoint pourrait confirmer le choix d'Oppo de se tourner vers des capteurs photo plus gros. On évoquait déjà une configuration très musclée il y a quelques semaines avec 4 modules dont 2 téléobjectifs. Le Find X7 Pro embarquerait un capteur principal 50 MP LYT900 de 1 pouce produit par Sony, un ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif 50 MP IMX890 avec zoom périscopique 2,7X et un autre téléobjectif 50 MP IMX858 avec zoom optique 6X.