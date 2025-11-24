La marque Oppo a récemment lancé ses nouveaux smartphones de référence Oppo Find X9 et Oppo Find X9 Pro qui profitent du partenariat avec Hasselblad pour la photo et misent sur l'IA pour optimiser leurs fonctionnalités.

A l'occasion du Black Friday, le fabricant propose des remises plus avantageuses pour l'achat de l'un ou l'autre modèle, sous forme d'offres cumulables.

Pour rappel, le Oppo Find X9 Pro est le smartphone premium par excellence. Doté du puissant processeur Dimensity 9500 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, il embarque une impressionnante batterie de 7500 mAh avec charge rapide filaire 80W et sans fil 50W.

Il se distingue par ses qualités photographiques grâce à ses capteurs 50 mégapixels et son téléobjectif de 200 mégapixels, avec optimisation par photographie computationnelle, notamment pour la photo de nuit.

Pour le Black Friday, le smartphone Oppo Find X9 Pro profite de plusieurs avantages pour abaisser son prix :

site Oppo : prime de reprise d'un ancien téléphone de 150 € (valable du 17 novembre au 14 décembre)

: prime de reprise d'un ancien téléphone de (valable du 17 novembre au 14 décembre) Fnac et Boulanger : bonus reprise de 150 € (valable du 17 au 30 novembre) et 100 € en Carte Fidélité ou Infinity (valable du 15 décembre au 4 janvier)

et : bonus reprise de (valable du 17 au 30 novembre) et en Carte Fidélité ou Infinity (valable du 15 décembre au 4 janvier) Bouygues Telecom : code promo de 150 € (valable jusqu'au 31 décembre)

Oppo Find X9

Le Oppo Find X9 est le petit frère du précédent qui embarque le même processeur Dimensity 9500 mais opte pour un télébobjectif de 50 mégapixels, toujours avec le partenariat Hasselblad.

Légèrement plus compact avec son affichage 6,59 pouces, il embarque une batterie de 7025 mAh avec charge rapide filaire 80W et charge sans fil 50W. Pour le Black Friday, le Oppo Find X9 profite de plusieurs dispositifs faisant baisser son prix :

site Oppo et revendeurs : prie de reprise de 150 € (valable du 17 novembre au 4 janvier)

et revendeurs : prie de reprise de 150 € (valable du 17 novembre au 4 janvier) site Oppo : prime de reprise de 100 € (valable du 17 novembre au 14 décembre) + code promotionnel de 100 € (valable du 28 novembre au 1er décembre, il faudra être réactif)

: prime de reprise de (valable du 17 novembre au 14 décembre) + code promotionnel de (valable du 28 novembre au 1er décembre, il faudra être réactif) Fnac et Boulanger : Bonus reprise de 100 € (valable du 17 novembre au 14 décembre) + 100 € en Carte Fidélité ou Infinity

et : Bonus reprise de 100 € (valable du 17 novembre au 14 décembre) + en Carte Fidélité ou Infinity Bouygues Telecom : code promo de 150 € (valable jusqu'au 31 décembre)

Mais ce n'est pas tout ! Plusieurs smartphones Oppo Reno profitent également d'un dispositif spécial Black Friday :

Oppo Reno 14

Cashback de 70 € pour les anciens clients et 50 € pour les nouveaux clients (valable du 17 novembre au 5 janvier)

de pour les anciens clients et pour les nouveaux clients (valable du 17 novembre au 5 janvier) Réduction immédiate de 100 € (valable du 15 décembre jusqu'à début janvier)

(valable du 15 décembre jusqu'à début janvier) Boulanger : crédit de 100 € en Carte Fidélité (valable du 24 novembre au 14 décembre)

Oppo Reno 14S/F

Cashback de 70 € pour les anciens clients et 50 € pour les nouveaux clients (valable du 17 novembre au 5 janvier)

de pour les anciens clients et pour les nouveaux clients (valable du 17 novembre au 5 janvier) Fnac : remise immédiate de 50 € + 50 € en Carte Fidélité (valable du 24 novembre au 14 décembre)

: remise immédiate de en Carte Fidélité (valable du 24 novembre au 14 décembre) Boulanger : remise immédiate de 50 € + 50 € en Carte Fidélité (durant la semaine du 24 novembre)

Oppo Reno 13 Pro